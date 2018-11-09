Глеб: Всегда чувствовал, что еще могу играть в топ-клубе 9.11.2018, 11:24

Александр Глеб

Фото: Официальный сайт ФК БАТЭ

Белорусский футболист поделился своими впечатлениями после матча ЛЧ.

Полузащитник БАТЭ Александр Глеб прокомментировал поражение в матче Лиги Европы от "Челси" (0:1), пишет "Прессбол".

- Ребята хорошо перестраивались, страховали друг друга. В принципе, в первом тайме моментов не было у "Челси". Ну а во второй половине соперник начал больше раскрываться, к тому же подустал — у нас появились моменты. Конечно, реализация подкачала. Да и гол мы сами себе привезли. Жаль, что не получилось, но с таким соперником непросто.

- Вы неплохо смотрелись и сейчас, и в лондонском матче. Почувствовали, что еще можете играть в топ-клубе?

- Конечно! Всегда чувствовал, чувствую и буду чувствовать. В принципе, когда играешь, а не сидишь на замене, получаешь удовольствие. Появляется игровой тонус и все получается.

- Учитывая уровень соперника, можно сказать, что БАТЭ провел лучший матч сезона?

- Честно говоря, не знаю. Надо вспомнить. Но сегодня была хорошая игра. Давайте так и скажем. Может, действительно был лучший матч по тактике, по перестроениям, по эмоциям.

- По играм с такими соперниками вы лично соскучились?

- Думаю, что все соскучились. Билетов было не найти на эту игру — все просили. Когда приезжает такой соперник, желающих много. Для нас, футболистов, это вызов, праздник.

- Что для вас значит вызов в сборную?

- В сборную еду всегда с удовольствием. Перед нами стоит задача — и эту задачу хочется выполнить. Карьера? Дождусь окончания сезона, а там посмотрим. Честно говоря, не знаю. Надо с семьей решить.