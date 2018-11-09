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Видеофакт: В Китае показали первого телеведущего-робота

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  • 9.11.2018, 11:31

Ведущий выглядит очень реалистично.

В Китае показали первого телеведущего-робота. Его внешность, мимика и манера говорить максимально правдоподобно имитируют человека, пишет «Медуза».

Благодаря искусственному интеллекту, он способен совершенствовать навыки, обучаясь у живых «коллег». Робот-телеведущий — совместный проект агентства «Синьхуа» и китайского поисковика Sogou.com. Виртуального ведущего показали в рамках Всемирной конференции по управлению интернетом, которая проходит в Учжэне.


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