Видеофакт: В Китае показали первого телеведущего-робота 3 9.11.2018, 11:31

Ведущий выглядит очень реалистично.

В Китае показали первого телеведущего-робота. Его внешность, мимика и манера говорить максимально правдоподобно имитируют человека, пишет «Медуза».

Благодаря искусственному интеллекту, он способен совершенствовать навыки, обучаясь у живых «коллег». Робот-телеведущий — совместный проект агентства «Синьхуа» и китайского поисковика Sogou.com. Виртуального ведущего показали в рамках Всемирной конференции по управлению интернетом, которая проходит в Учжэне.