Власти Беларуси в 2019 году должны заплатить по долгам почти $5 миллиардов 2 9.11.2018, 11:35

Правительство намерено рассчитываться за счет «долговых и недолговых источников».

В 2019 году правительство и Национальный банк должны направить на выплаты по долгам 4,9 млрд долларов, сообщает tut.by со ссылкой на БелаПАН. Из этой суммы обязательства правительства составляют 3,8 млрд долларов, Нацбанка — 1,1 млрд долларов.

Власти намерены рассчитываться по своим обязательствам за счет долговых и недолговых источников.

В частности в 2019 году Минфин намерен привлечь новые заимствования на 1,87 млрд долларов, в том числе 370 млн долларов планируется привлечь на внутреннем рынке за счет размещения валютных облигаций. Еще 1,5 млрд долларов власти собираются занять на внешних рынках. Как ожидается, часть долговых обязательств удастся исполнить за счет недолговых источников.

Проект бюджета-2019 подготовлен с учетом оценки, что в будущем году поступления от вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты составят 627,2 млн долларов, безвозмездные поступления из российского бюджета (доходы от «перетаможки» российский нефти) — 522,6 млн долларов.

Независимые эксперты отмечают, что большие платежи государства по госдолгу в ближайшие годы сохранятся, и чтобы благополучно пройти этот период, нужно решить ряд вопросов. В первую очередь, нужно договориться с Москвой о компенсации потерь белорусского бюджета в связи с реализацией налогового маневра в нефтяной отрасли России, считает директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

«Ежегодные выпадающие доходы белорусского бюджета могут достичь через несколько лет 4% ВВП, и компенсация таких потерь чрезвычайно важна для того, чтобы Беларусь смогла благополучно пройти период пиковых выплат по госдолгу», — полагает Чубрик.