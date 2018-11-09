Трамп водит Путина за нос 1 9.11.2018, 11:44

Когда хозяин Кремля это поймет, он уже заплатит высокую цену.

Последние два года многие в мире полагали, что президент России Владимир Путин крутит своим американским коллегой, Дональдом Трампом, как хочет. Однако вполне может оказаться, что это Трамп водит Путина за нос, пишет Project Syndicate (перевод – inosmi.ru).

Трамп действительно обожает Путина, или, по крайней мере, он так говорит. В своем гиперболическом стиле телевизионного реалити-шоу Трамп нахваливал авторитарный стиль руководства Путина и хвастался, что может улучшить отношения Америки с Кремлем.

А нынешним летом на двустороннем саммите в Хельсинки Трамп даже встал на сторону Путина, бывшего агента КГБ, а не сотрудников американских служб безопасности, в вопросе о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в США, хотя теперь это вмешательство уже задокументировано. Согласно версии Путина, он «болел» за Трампа (но, конечно, не вмешивался в выборы ради него), потому что у них имелось общее желание улучшить двусторонние отношения (в указанной автором ссылке нет упоминания о том, что Путин «болел» за Трампа — прим. ред.).

Сейчас, больше чем когда-либо, Путин нуждается в дружбе с Америкой. Он очень уверенно переизбрался в марте на пост президента, но с тех пор его рейтинг поддержки упал до 45%. Россияне недовольны нарастающей экономической нестабильностью, которая вызвана санкциями, введенными предшественником Трампа — Бараком Обамой — после российской аннексии Крыма в 2014 году (изначально этот шаг способствовал резкому подъему снижавшегося рейтинга поддержки Путина).

Кроме того, народное недовольство в России усилилось из-за резко критикуемой многими пенсионной реформы, которая предусматривает повышение пенсионного возраста. Это недовольство, видимо, нарастает еще и из-за общей «усталости от озлобленности» среди россиян, которых уже просто утомила воинственная внешняя политика Путина в Сирии и на Украине, а также его беспрерывная антизападная пропаганда.

К сожалению для Путина, Трамп мало что сделал для улучшения двусторонних отношений, несмотря на ряд дипломатических инициатив, включая несколько приглашений Путину посетить Белый дом. Хотя отчуждение между Трампом и союзниками Америки действительно идет на пользу явному желанию Путина ослабить Запад, вряд ли Трамп предпринимал подобные шаги ради Путина. Между тем при Трампе Америка ввела новые санкции против России, которые сама Россия осудила как «драконовские».

В марте — в ответ на применение нервно-паралитического вещества против бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании — администрация Трампа выслала 60 российских дипломатов. Это самое большое количество высланных дипломатов со времен СССР. Для Путина это решение должно было стать особенно неприятным, потому что оно было принято сразу после того, как Трамп тепло поздравил Путина с победой на выборах.

Месяц спустя министерство финансов США ввело санкции против 20 с лишним российских граждан и нескольких компаний, включая нефтяных и алюминиевых магнатов, таких как Олег Дерипаска или Алексей Миллер, что привело к падению котировок акций затронутых санкциями компаний. А в августе администрация Трампа запретила компаниям США продавать в Россию газовые турбины и электронное оборудование, поскольку эта продукция потенциально может использоваться в военных целях.

Кроме того, решение Трампа ввести импортные пошлины на алюминий и сталь, хотя оно и не направлено конкретно против России, обойдется российской экономике более чем в 3 миллиарда долларов в следующем году. Совсем недавно Трамп объявил также о намерении выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД), двустороннего соглашения о контроле над вооружениями, которое было заключено еще во время холодной войны. Хотя обе стороны уже давно обвиняют друг друга в нарушении ДРСМД, до прихода к власти Трампа сама идея просто взять и отказаться от контроля над вооружениями всегда считалась слишком опасной.

Кремль по-прежнему хочет верить в то, что невыполнение Трампом своих обещаний улучшить отношения является результатом действий оппозиции в Конгрессе и, конечно, демонизации Путина американскими демократами и СМИ. Согласно этой логике, они подозрительно относятся к любым действиям, которые выглядят выгодными Путину и мешают Трампу поддерживать Россию на политическом уровне.

Но факты говорят о другом: ни демократы, ни СМИ на самом деле ничуть не преуспели в обуздании Трампа. Поскольку Трамп подчинил себе Республиканскую партию, представляется маловероятным, чтобы вину за неосуществление возлагавшихся на него Путиным надежд можно было свалить на кого-то другого.

С гораздо большей вероятностью предательство Трампом Путина объясняется тем, что его теплые слова, как и все остальное, что исходит из уст Трампа, объяснялись желанием повысить рейтинги, а не какой-то реальной заинтересованностью (или, тем более, обязательствами) помочь Кремлю. Вспомните, как на смену первоначальным реверансам Трампа в адрес другого авторитарного лидера, председателя КНР Си Цзиньпина, пришла полномасштабная торговая война против этой страны, которую Трамп теперь изображает врагом Америки.

Да, конечно, мир уже привык ожидать от Трампа нарушения обещаний и капризов. Но удивительно, как сильно ошибся Путин в прочтении этой ситуации. Как мог столь проницательный наблюдатель за делами в США, который за время своей шпионской карьеры оттачивал навыки угадывания мотивов и намерений людей, не увидеть лживости обещаний Трампа?

Если кто-то и знает, что действия говорят больше слов, так это Путин, который на словах часто откровенно отрицает задокументированные нарушения, начиная с вмешательства в выборы США и заканчивая нарушениями договоров. Тем не менее Путин продолжает игнорировать поступки Трампа и стремится к новым встречам для «продолжения контактов» с всегда щедрым на комплименты президентом США, например, во время мероприятий в Париже, посвященных столетию окончания Первой мировой войны, или на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине в ноябре.

Путин, похоже, считает, что он использует стратегически некомпетентного Трампа для достижения своих целей. Но на самом деле это Трамп затягивает всех в свой мир телевизионного реалити-шоу, в котором сенсации, преувеличения и дезинформация служат его единственной истинной цели — остаться последним «выжившим» на этом острове. К тому времени, когда Путин поймет, что его одурачили, мир, возможно, уже заплатит высокую цену применительно к политической стабильности, стратегической безопасности и экологического ущерба. И Путину тоже придется ее заплатить.