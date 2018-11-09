Глава МИД Австрии отменила визит в Россию из-за шпионского скандала 4 9.11.2018, 12:06

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Карин Кнайсль

В австрийский МИД вызваны российские дипломаты.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила запланированный визит в Россию после того. Как стало известно об австрийском офицере, который работал на российскую разведку.

Об этом заявил австрийский канцлер Себастьян Курц, сообщает Krone Zeitung.

"Любой шпионаж неприемлем, в том числе российский шпионаж в Европе", - сказал он.

Канцлер также добавил, что Вена "работает с международными партнерами" по этому вопросу.

По его словам, в австрийский МИД были вызваны российские дипломаты.

Ранее стало известно, что в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990 годов.

Расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных.

По данным издания, за свои услуги полковник из Зальцбурга получил около 300 тысяч евро.

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль в августе пригласила президента РФ Владимира Путина на свою свадьбу.

Это решение вызвало острую критику со стороны австрийских СМИ и политиков, которые потребовали отставки дипломата.

Сама Кнайсль заявила, что не жалеет о приглашении Путина.