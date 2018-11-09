В Вороновском районе школьный автобус врезался во встречный погрузчик 8 9.11.2018, 12:19

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Фото: МЧС

В автобусе ехало 22 ребенка.

Школьный автобус и погрузчик столкнулись в деревне Конвелишки Вороновского района. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла утром 9 ноября. По предварительной информации, водитель автобуса в условиях тумана выехал на полосу встречного движения и врезался в погрузчик «Амкодор».

В результате ДТП водитель автобуса оказался заблокирован в салоне. Мужчину при помощи специнструмента из транспортного средства доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего госпитализировали.

Как сообщили в МЧС, кроме водителя, в автобусе ехали 24 пассажира: двое взрослых и 22 ребенка в возрасте от 3 до 17 лет. Для осмотра в больницу были доставлены взрослые и пятеро детей.

По информации ГАИ, в больницу были помещены двое детей. У них легкие травмы.

Фото: МЧС