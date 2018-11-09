Нефть Brent дешевеет пятую неделю подряд 2 9.11.2018, 12:30

На пятничных торгах цена осталась ниже $71 за баррель.

Торги по Brent завершаются в минусе пятую неделю подряд, при этом WTI дешевеет десятую сессию подряд, сообщает korrespondent.net.

Цены на нефть слабо меняются в ходе азиатских торгов в пятницу, 9 ноября, и завершают в минусе пятую неделю подряд, при этом WTI дешевеет десятую сессию подряд.

Так, январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 0,18% - до $70,78 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась на 0,05% - до $60,64 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 2,8%, WTI - на 4%. Накануне WTI перешла к "медвежьему" тренду - ее падение с последнего пика, зафиксированного в начале октября, превышает 20%.

Падение нефтяного рынка вызвано опасениями по поводу избытка предложения топлива после того, как власти США приняли решение сделать исключение для ряда стран и позволить им закупать нефть у Ирана после вступления в силу антииранских санкций.

Как сообщалось, в ответ на это мониторинговый комитет ОПЕК+ в воскресенье, 11 ноября, может обсудить возможность возобновления ограничений добычи в 2019 году.