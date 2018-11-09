Как выбирать сезонные овощи осенью: советы и лайфхаки 1 9.11.2018, 12:32

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Осенью прилавки магазинов и рынков ломятся от щедрого урожая сезонных овощей и корнеплодов.

При этом одни из них вкусны и полны витаминов, а другие могут оказаться испорченными, накачанными пестицидами, нитратами и другими вредными веществами. Как не ошибиться и выбрать действительно качественную и полезную овощную продукцию, рассказали эксперты, сообщает healthinfo.ua.

Общие рекомендации

Избегайте неестественно крупных, блестящих и идеально ровных овощей и фруктов. Если плод выглядит как на глянцевой картинке, значит, его обработали химией.

Обязательно нюхайте продукт. Экологически чистый овощ или фрукт всегда пахнет, хотя бы слабо. Если аромата нет, значит, не обошлось без искусственных добавок.

Покупайте местную сезонную продукцию: она собирается более зрелой и не обрабатывается химией для долгой транспортировки и хранения.

Если на прилавке лежат одинаковые фрукты или овощи разных производителей, сравните их вес в руках. Выбирайте тот, что тяжелее: в нем меньше вредных веществ.

Не доверяйте ценникам: иногда импортную продукцию выдают за местную. Требуйте у продавцов документы на овощи и фрукты — там написано, где они действительно выращены и когда собраны.

Картофель

Выбирайте поздние и среднепоздние сорта: они вкуснее, так как содержат меньше крахмала. Чем крупнее клубни, тем меньше в них питательных веществ.

У хорошего картофеля чистые, ровные корнеплоды без большого количества бугорков. Избегайте клубней с трещинами, пятнами, наростами, дырками, бороздками и другими дефектами. Не покупайте пророщенный картофель.

Цвет должен быть равномерным, без переходов от темного к светлому. Зеленый оттенок — признак содержания ядовитого солонина. На срезе картофелины не должно быть порчи, гнили, пустот. Если оттенок мякоти слишком желтый, нехарактерный для этого сорта, скорее всего, в ней содержатся нитраты.

Проверяйте картошку на ощупь. Она должна быть твердой, упругой и при протыкании ногтем издавать хруст. Избегайте мягких корнеплодов — они выращены на удобрениях. Мокрый картофель тоже лучше не покупать: возможно, он уже подмерз.

Морковь

У хорошей моркови крепкие, гладкие и свежие на вид корнеплоды правильной формы. Трещины и пятна означают, что у плодов испорчена сердцевина, а наросты говорят о заболевании овоща или о содержании нитратов.

Лучше выбирать плоды средних и небольших размеров: крупные впитывают больше нитратов. Идеальный вариант — толстая недлинная морковь темно-оранжевого оттенка. Она самая вкусная и сочная.

Капуста

Выбирая белокочанную капусту, сожмите кочан руками. Если он деформируется, капуста незрелая — она содержит мало витаминов и не будет хрустеть. Слишком толстые листья у основания — признак переизбытка нитратов. Молодой кочан всегда светло-зеленый.

Хорошая белокочанная капуста приятно пахнет, имеет равномерный окрас и тонкие упругие листья без повреждений, пятен и темных точек — признаков грибка и пестицидов. Если с кочерыжки срезано много листьев, значит, залежавшийся овощ пытаются выдать за свежий.

Что касается цветной капусты, она должна быть тяжелой, упругой и крепкой, без черных точек и пятен — они говорят о гниении или обработке капусты химикатами. Если соцветия у основания гнутся, а не ломаются, значит, капуста лежит довольно давно.

Тыква

Большие тыквы очень привлекательны на вид, но если вы выбираете овощ не для украшения интерьера, а для еды, покупайте менее крупные экземпляры: их мякоть намного слаще и нежнее.

Поверхность тыквы должна быть ровной, без дефектов и не сморщенной. На ощупь она гладкая и твердая. Овощ с избытком пестицидов выдаст себя волнистыми полосками на кожуре. Высохший хвостик и отчетливый рисунок на поверхности тыквы — показатели спелости.

Мякоть у хорошей тыквы плотная, упругая и мясистая. Чем насыщеннее ее цвет, тем лучше.

Свекла

Иногда недобросовестные продавцы выдают кормовую свеклу, предназначенную для скота, за столовую. Различить их по виду довольно непросто.

При выборе свеклы ориентируйтесь на ее размер: в диаметре корнеплоды должны быть 6–12 см. Более крупные экземпляры покупать не стоит: это либо кормовой сорт, либо свекла выращена на химических добавках и содержит много нитратов. Важна и форма: овально-шаровидная говорит о высоком качестве свеклы, а коническая и цилиндрическая — о неправильных условиях выращивания.

Свекла должна быть плотной, с тонкой кожицей, без следов гнили и повреждений. Допускаются лишь небольшие трещинки, наросты или вмятины. Если возможно, рассмотрите свеклу на срезе: качественный корнеплод имеет ровный темно-красный цвет с фиолетовым отливом. Светлые вкрапления и сердцевина — признак большого количества химических удобрений или нитратов. Уплотнения, пустоты и черные сгустки в мякоти — признак заболеваний и грибковой инфекции. Есть такие плоды ни в коем случае нельзя.

Отдавайте предпочтение свекле с листвой: по ее состоянию можно судить о том, насколько свежие корнеплоды лежат на прилавке.

Томаты

У правильных томатов всегда приятный аромат, ровная и гладкая поверхность и равномерный насыщенный цвет. Светлые пятна и прожилки, как и зеленая плодоножка, — признак неспелости и наличия нитратов.

На ощупь хороший томат будет умеренно мягким. “Пластиковые” твердые плоды невкусные, поэтому не годятся в пищу. Не покупайте и томаты со слишком толстой кожурой — она говорит о высоком содержании нитратов.

Редька

Покупая любой сорт редьки — черный, зеленый или белый, — отдавайте предпочтение плодам средних размеров: у крупных мякоть более грубая и волокнистая, а сочность, наоборот, меньше. Хорошая редька упругая на ощупь — дряблость говорит о том, что внутри корнеплод сухой и несочный, а витаминов в нем почти нет. Поверхность редьки должна быть гладкой, без повреждений. Недопустимы и следы плесени — употреблять такие корнеплоды в пищу опасно для здоровья.