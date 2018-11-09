Из грязи в грязь: свежие ляпы белорусских строителей 5 9.11.2018, 12:50

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Самые глубокие лужи и глупые строительные просчеты на «доске позора».

Читатели не перестают делиться с нами примерами благоустройства и ремонтов в стиле «сделано на отвали». В этот раз особенно много фото с грязевыми дорожками и непроходимыми лужами сразу возле подъездов. Люди возмущаются: эти проблемы не решаются годами. В редакции предполагают, что ответственные за все это безобразие товарищи каждый год очень ждут зимы: лужи и грязь замерзнут, а снег прикроет. Весной их можно списать на таяние снега, а летом все высохнет. Но сейчас осень, поэтому на «Доске позора» сегодня будет грязно, пишет tut.by.

Начнем с позитива: неправильно установленный знак «Уступи дорогу» в Фаниполе после публикации перевесили правильно. До этого там еще и люк исправили!

Агрогородок Прилуки, улица Мира, 15. Читатель сообщает, что на фото — единственный проезд к жилому 5-этажному дому и подъезд к магазину: «За последние 2 года лужа высыхала два раза, один раз пытались откачать МЧС». А после ремонта теплотрассы в нынешнем году стало вообще не проехать. Мы тут подумали, а может, так и задумано было? С пандуса можно, например, удобно спускать на воду лодку. А парковать ее — к скамейке как к причалу.

Смолевичи, улица Жодинская. Дом расположен в буквальном смысле в трех минутах ходьбы от центральной площади — той самой, на которой год назад наводили марафет перед «Дожинками-2017». Дворов марафет, увы, так и не коснулся. Лужа длиной метров 10. Полностью пересыхает только в особо жаркую и засушливую погоду.

Пешеходная дорожка после благоустройства дворовой территории возле дома Кульман, 15 упирается в большую лужу. Дети довольны, в ЖЭСе ждут мороза.

Подземный переход в Минске с Надеждинской на Володько. Если исхитриться и прощемиться по грязи в переход и из него, то лужу можно обойти в сухую погоду. Во время дождя — только по воде. Читатель сообщает, что такая ситуация с лужей у перехода уже лет 20: «Видимо, белорусы настолько терпеливы, что считают нормальным мешать грязь и шлепать в воде на пешеходной дорожке».

Чем больше дождь, тем больше лужа. Брест, Кривошеина, 11.

Гомель, улица Богдана Хмельницкого, 93А. В доме проведен интернет от «Гаранта». Что делать, если труба стояка великовата? Правильный ответ — обрезать по размеру, подогнать под ящик сверху. Но здесь строители решились на сложный трюк — «впихнуть невпихиваемое». Жителей подъезда они удивили своей криволинейностью мысли.

Тротуар у стадиона «Строитель» (!) на улице Ленинградской в Бресте. Смотрите, какое изящное решение для выпирающего люка там придумали.

Минск, улица Налибокская, 1, ТЦ «Караван», заезд на парковку. Автор фото сообщает, что сначала был тротуар и он был целый на протяжении квартала. А вот прокладывая заезд, строители не смогли уложить бордюр в один уровень с тротуаром с обеих сторон дороги. Позже уже другие строители бордюры решили не понижать, а сделали цементные мостики-пандусы. Ребята, мы аплодируем вам стоя!

Минск, улица Есенина, 6, корпус 1. Вот такая вот интересная лестница ведет к магазину разливного пива: ни поручней, ни пандуса, ступеньки — вдребезги. Бесплатный всем совет: пиво берите в пластиковой таре, в стеклянной велик шанс не донести до дома.

Минский район, деревня Богатырево. Здесь с начала августа начали перекладывать тротуарную плитку, но рабочие неожиданно остановились в паре метров до финиша и пропали.

Минск, улица Асаналиева, 24. Строители сломали и починили лавку во время капремонта. Сразу видно — мастера с золотыми руками.

Но это так, мелочи. Смотрите, как они отделали тамбур после замены проводки!

Смиловичи. Пешеходный переход на улице Горького возле детского сада № 1 ведет прямо в канализационный люк.

Детская инфекционная больница, по улице Якубовского, г. Минск. Лампа висит и светит? Какие тогда у кого вопросы?

На станции метро «Площадь победы» — новаторский подход к ремонту потрескавшейся облицовки. Ее просто заклеивают распечатанными текстурами мрамора на бумаге. Проблема в том, что маскирующие плакаты уже отклеиваются.

Минск, улица Кузьмы Черного, 26. Жители дома сильно удивились, когда строители покрасили его только с трех сторон и уехали.

Минск, аллея возле стадиона «Трактор. Классический столб посреди дороги.

Мастер-класс на тему, как не нужно класть плитку. Видимо, для уменьшения сроков плитку на эту стену клали не от угла, а от двух углов, поэтому по центру пришлось подрезать. А стыковать плитку по высоте — это излишество. Подобные образцы нужно точно собрать в учебник для строительных лицеев и училищ.

Дальше — фотогид по району Сухарево. Перед нами — незарастающая народная тропа. Тротуар есть, но на противоположной стороне улицы, там, где есть магазины. Проектировщики все продумали.

Обратите внимание на количество заделанных трещин на фасаде. А ведь в Сухарево нет домов старше 15 лет. Это же фото иллюстрирует проблемы пешехода, который все-таки решил идти дворами. Во дворах района состыкованные дорожки между домами — большая редкость.

Читатель сомневается, должен ли люк быть на одном уровне с дорожкой? Отвечаем: конечно, должен.

Молодечно, торговый центр. Вопрос знатокам, для чего нужен кран на канализационной трубе?

Просто пешеходный переход по улице Панковой в Волковыске.

А так в Бобруйске украсили новостройку: стену раскрасили, мурал нарисовали, а вот молниеотвод выровнять забыли. Дом № 56 по улице 50 лет ВЛКСМ.

Пересечение улиц Городецкая и Острошицкая. Это уже опасно — можно и не заметить искусственную неровность.

Это фото читатель сделал на информационной доске в коридоре «народного университета» (Volkshochschule) города Висбаден. Там учат немецких детей рабочим профессиям. Этот плакат наглядно показывает им, как смешно выглядят результаты трудов неучей и криворуких балбесов. Может, сделать сборник от «Доски позора» и для наших учащихся строительных профлицеев?