Видеофакт: Галина Смирнова отбила флаг РЭП у милиции 5 9.11.2018, 12:58

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Фото: Максим Винярский

Пришедшие на суд поддержать Федынича и Комлика встали на защиту активистки профсоюза РЭП.

Сегодня в Минском городском суде началось рассмотрение апелляционных жалоб лидеров независимого профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика. Поддержать Федынича и Комлика пришли более 150 человек.

Глава бобруйского профсоюза РЭП Галина Смирнова пришла на заседание суда с флагом организации и развернула его. Милиционер попытался запретить активистке поднимать флаг, но она не согласилась.

После милиционер хотел вывести Галину Смирнову из зала суда под предлогом «пойдемте уточним», но другие активисты встали на ее защиту и сотруднику МВД пришлось ретироваться.

Напомним, лидеры РЭП обжалуют приговор от 24 августа 2018 года, которым их признали «виновными в уклонении от уплаты налогов в крупном размере». Суд Советского района приговорил руководителей профсоюза РЭП к 4 годам ограничения свободы без направления в учреждения открытого типа с запретом занимать руководящие должности сроком на 5 лет. В жалобе лидеры профсоюза требуют прекратить это уголовное дело.

Если Мингорсуд оставит в силе приговор, то Федынич и Комлик будут осуждены и поражены в правах на ближайшие четыре года.