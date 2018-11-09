закрыть
9 ноября 2018, пятница, 16:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Скоро белорусов будут взвешивать на границе

15
  • 9.11.2018, 13:39
  • 4,920

Придется платить пошлины, в евро разумеется.

В странах ЕАЭС решили в очередной раз урезать лимиты на ввоз товаров из-за границы. Теперь белорусы смогут привозить товаров на 500 евро и по весу до 25 килограммов. Значительное ограничение, ведь сегодня лимит составляет 1500 евро и 50 килограммов.

Решение возмутило белорусов, ведь ограничение затронет многих жителей нашей страны, которым так полюбились поездки за покупками в соседние Белосток и Вильнюс.

Пердприниматель Андрей Гринчик в ироничной форме прокомментировал в «Фейсбуке» нововведение «таежного союза»:

«Таможенный союз, ЕАЭС и прочие радости «cоюзного государства»: кольцо сжимается, — скоро граждан будут взвешивать на границе и при отклонении массы тела от нормы ЕАЭС (в обе стороны), будут взымать пошлину, в евро разумеется», - пишет предприниматель.


популярное за неделю

Мнение

На пенсию бизнес-классом
На пенсию бизнес-классом Ирина Халип
Тени исчезают в полдень
Тени исчезают в полдень Валерий Карбалевич
Комсомольская закалка
Комсомольская закалка Антон Орехъ
Почему нельзя верить Лукашенко
Почему нельзя верить Лукашенко Александр Хара