Скоро белорусов будут взвешивать на границе 15 9.11.2018, 13:39

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Придется платить пошлины, в евро разумеется.

В странах ЕАЭС решили в очередной раз урезать лимиты на ввоз товаров из-за границы. Теперь белорусы смогут привозить товаров на 500 евро и по весу до 25 килограммов. Значительное ограничение, ведь сегодня лимит составляет 1500 евро и 50 килограммов.

Решение возмутило белорусов, ведь ограничение затронет многих жителей нашей страны, которым так полюбились поездки за покупками в соседние Белосток и Вильнюс.

Пердприниматель Андрей Гринчик в ироничной форме прокомментировал в «Фейсбуке» нововведение «таежного союза»:

«Таможенный союз, ЕАЭС и прочие радости «cоюзного государства»: кольцо сжимается, — скоро граждан будут взвешивать на границе и при отклонении массы тела от нормы ЕАЭС (в обе стороны), будут взымать пошлину, в евро разумеется», - пишет предприниматель.