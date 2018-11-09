Момент отчаяния: Россия хочет запустить Китай на свой арктический шельф 5 Александр Коваленко, военно-политический обозреватель

9.11.2018, 13:47

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КНР может стать страной с выходом и претензиями на долю в северных просторах.

Казалось бы, санкции только на пользу, и в условиях их наложения Россия должна процветать. Но, как показало время, даже такая отрасль, как нефтедобывающая, всегда бывшая “в плюсе”, встретилась с непреодолимыми сложностями, в первую очередь, связанными с собственной технологической отсталостью.

Так, после ввода санкций, запрещающих предоставлять российской нефтедобывающей отрасли новые технологии, сверхдержава заморозила целый ряд проектов по разработке перспективных месторождений нефти и газа. В частности, была остановлена работа по проекту Южно-Тамбейского месторождения, Киринского газо-конденсатного месторождения на шельфе Охотского моря, заморожен запуск месторождения “Русское” и разработка на арктическом шельфе месторождений Южно-Приновоземельском, Поморском, Северо-Поморском-1, Северо-Поморском-2, Русском, Западно-Матвеевском. Кроме того, остановлены работы по разработке на Восточно-Сибирском месторождении и отложен запуск СПГ-терминала в оккупированной Калининградской области.

И все это происходит в тот самый момент, когда Россия наращивает добычу нефти и газа, а имеющиеся в эксплуатации месторождения находятся на переделе своих возможностей и их ресурс практически исчерпан. И иного выхода россияне не нашли, кроме как обратиться за помощью к китайским братушкам.

Так, РФ намерена привлечь китайские инвестиции и технологии для освоения российского шельфа. В частности, речь идет о разработках в Баренцевом море, Печорском море и других перспективных объектах.

Что же, казалось бы, Россия нашла выход из ситуации, когда она из-за собственной отсталости не смогла за 2016-2017 год самостоятельно разработать ни одного нового месторождения? Возможно, но есть как минимум два “НО”.

Первое – нет гарантий, что Китай будет идти наперекор США в санкционных вопросах, тем более на фоне красной карточки за покупку ЗРК С-400 и истребителей Су-35, а также нерешённого вопроса с торговой войной, изрядно треплющей экономику Поднебесной.

Второе – если Китай и пойдет на такое сотрудничество, то с учетом первого “НО” он должен будет получить весьма объемные дивиденды за свою поддержку, а на фоне возможностей рассерженных США, эти дивиденды сопоставимы с самими российскими шельфами. Так не получится ли так, что уже латентно запустив китайцев в Сибирь, Россия автоматом открывает им путь до заветной Арктики, сделав КНР страной с выходом и претензиями на долю в северных просторах.

Ну, вы поняли.

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель, «Информационное сопротивление»