Жители Колодищей подали в суд на завод «Амкодор» 9.11.2018, 14:13

Фото: amkodor.by

Поводом для иска стал конфликт из-за экологической документации.

Примерно полтора года назад жителям Колодищей презентовали проект строительства нового завода, пишет onliner.by. Из-за планов на вырубку более 8 тыс. деревьев и постройки на месте леса прудов-испарителей практически весь поселок выступил против таких изменений. Проект изменили, однако на этом конфликт исчерпан не был. После многочисленных попыток найти общий язык с руководством «Амкодора» жители Колодищей пошли в суд.

Как рассказала жительница поселка Ирина Лапицкая, поводом для иска стал конфликт из-за экологической документации.

— Все это время мы пытались получить доступ к документам об экологическом воздействии завода на окружающую среду. Мы многократно пытались добиться разрешения на фотокопирование документов, но руководство сделать этого не дает. У них лежит метровая стопка листов, в которых подробным образом все описывается. Они разрешают нам изучать документы у них в кабинете, но на изучение такого объема нужно очень много времени. Их должны увидеть эксперты, дать оценку. Мы ведь должны понимать, что нас ждет. По закону мы имеем на это право.

Поскольку «Амкодор» всячески препятствует тщательному разбору документов, у нас возникают опасения, что там не все в порядке, поэтому мы решили обратиться в суд. Сегодня состоится предварительное слушание, потом начнется непосредственно процесс, — рассказала Ирина Лапицкая.

Напомним, в Колодищах планируют построить завод «Амкодор-Маш», который будет производить фронтальные и универсальные погрузчики грузоподъемностью 2—5 т, погрузчики с телескопической стрелой, тракторы с шарнирно-сочлененной рамой мощностью 250—600 л. с. На новом предприятии будут выпускать и готовые машинокомплекты для сборочных производств заводов холдинга.