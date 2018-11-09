«Это мой гражданский долг, чтобы изменить ситуацию в стране» 5 9.11.2018, 14:45

1,291

Константин Жуковский

Журналист-фрилансер Константин Жуковский возмущен решением гомельского суда.

Гомельского журналиста-фрилансера Константина Жуковского наказали штрафом в размере 30 базовых величин. Судья Центрального районного суда Виктор Казачок посчитал оператора виновным в "незаконном изготовлении продукции СМИ" по статье 22.9 административного кодекса, передает «Радыё Рацыя».

Дело рассматривалось менее 10 минут. Константин Жуковский отметил, что его даже по формальным основаниям не имели права привлекать к ответственности.

- У меня нет на сегодняшний момент каких-то письменных договоров даже с News information. И то, что я, например, помогаю своему бывшему коллеге Андрею Толчину темами, подсказываю, как лучше снять - то это мой гражданский долг, чтобы изменить ситуацию в стране. Да, это видео есть и на "Белсате". Присылают люди, и я раньше присылал. А что тут противозаконного. На основании 34-й статьи Конституции я имею право собирать и распространять информацию.

За последнюю неделю в отношении Константина Жуковского, который специализируется на освещении социальных проблем, составили 5 протоколов за сотрудничество со спутниковым телеканалом "Белсат".