Как поднять белорусское образование 2 Михаил Пастухов

9.11.2018, 14:23

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Михаил Пастухов

Чиновники продолжают игнорировать правила Болонского процесса.

В октябре Лукашенко посетил Гродно. В числе мероприятий была встреча со студентами Гродненского госуниверситета им. Я. Купалы. Обсуждались проблемы нашего высшего образования. Что выяснилось? Как будет развиваться образование?

Что имеем?

Статья 49 Конституции закрепляет право граждан на образование. Что касается среднего специального и высшего образования, то оно «...доступно для всех в соответствии со способностями каждого». При этом каждый может на конкурсной основе бесплатно получить образование в государственных учебных заведениях.

Основным правовым актом в сфере образования Беларуси является Кодекс об образовании от 13 января 2011 года. Он состоит из 17 разделов и 62 глав. В них — 295(!) статей. Это — толстенный фолиант, который не хотят читать не только обучаемые, но и обучающие (неинтересно, да и времени жалко).

По данным за 2015 год, в Беларуси имелось 54 вуза (45 государственных и 9 частных). Число студентов за последние несколько лет снизилось (из 430 тысяч в 2015 г. — до 284,3 тысячи в настоящее время). Это связано не только с демографическим спадом, но и с ограничением набора на некоторые престижные специальности (экономистов и юристов). Характерной тенденцией стало также уменьшение бюджетных мест и увеличение количества «платников».

Сравнение уровня образования в Беларуси с другими странами, к сожалению, мало радует. Согласно данным Всемирного банка, по уровню образованности Беларусь с массовым высшим образованием занимает 26-е место среди 182 стран. Ситуация намного хуже по уровню затрат на образование. Здесь у нас — 84-е место.

Что касается статуса белорусских вузов на мировой арене, то по итогам конкурса Round University Rankings 2018 (в нем приняли участие 783 университета из 74 стран) три белорусских вуза (БГУ, Республиканский институт высшей школы и Белгосмедуниверситет) заняли места 706-е, 731-е и 772-е.

Как у нас с Болонским процессом?

Напомню, что в мае 2015 г. Республика Беларусь присоединилась к Болонскому процессу и тем самым вступила в Европейское пространство высшего образования (ЕПВО). В соответствии с Дорожной картой Беларусь должна была поэтапно перейти с двухступенчатого обучения на трехступенчатое (бакалавриат — магистратура — докторантура), внедрить для измерения учебной нагрузки систему зачетных единиц (кредитов), начать выдачу бесплатного европейского приложения к дипломам.

Однако за три года почти ничего из Дорожной карты не было выполнено, за что Беларусь подверглась критике в резолюции Европейского парламента от 19 апреля 2018 г. Белорусские власти пообещали внести необходимые поправки в Кодекс об образовании, но решение этого вопроса затянулось.

Теперь Беларусь приняла к исполнению следующую Дорожную карту в сфере высшего образования сроком на пять лет. В частности, планируется разработать национальную рамку квалификаций высшего образования и полностью перейти на четырехлетний бакалавриат. Намечается перейти к избранию ректоров университетов на конкурсной основе, а также пересмотреть систему распределения выпускников государственных вузов.

Примечательно, что во время встречи с гродненскими студентами ничего не говорилось об участии Беларуси в Болонском процессе. В то же время А.Лукашенко выразил обеспокоенность тем, что молодежь стремится уехать на учебу в европейские вузы и остаться жить за границей (по имеющимся данным, сейчас там обучается свыше 35 тысяч белорусов).

Как «поднять» образование?

С 1997 года я преподаю в частных юридических вузах и хорошо знаю особенности нашего высшего образования. Поэтому, основываясь на собственном опыте, высказываю соображения по преобразованию системы высшего образования:

— освободить вузы от директивных указаний со стороны Министерства образования и передать бразды правления республиканскому совету ректоров. При этом ректоры должны избираться на конкурсной основе на общих собраниях преподавательского и студенческого состава вузов;

— уравнять статус всех вузов независимо от формы собственности;

— создать Общественный наблюдательный совет за качеством обучения в вузах, в том числе путем проведения периодической аттестации вузов;

— разработать национальную рамку квалификаций высшего образования с учетом передового европейского опыта. Это позволит целенаправленно готовить специалистов с выдачей дипломов европейского образца;

— содействовать мобильности студентов и преподавателей с тем, чтобы они могли учиться (стажироваться) в различных европейских вузах;

— повысить уровень оплаты преподавателей и сократить учебную нагрузку в соответствии с европейскими стандартами.

Михаил Пастухов, профессор, заслуженный юрист, бывший судья Конституционного суда, «Свободные новости»