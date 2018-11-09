Минское «Динамо» уволило Горди Дуайера и всех тренеров клуба 8 9.11.2018, 14:42

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В этом сезоне команда проиграла 19 из 25 матчей.

«Зубры» провели серию из 11 поражений подряд. Сейчас «Динамо» располагается на последнем месте в Западной конференции КХЛ, пишет tut.by.

Горди Дуайер возглавил клуб в 2017 году. В прошлом сезоне команда не попала в плей-офф, заняв десятое место в конференции.

С тренером Сергеем Стасем, тренером Константином Кольцовым, тренером по вратарям Андреем Кудиным, тренером по физподготовке Геннадием Лянго и тренером-селекционером Юрием Кузьменковым контракты расторгнуты по соглашению сторон.

— Команде необходимы радикальные перемены, поэтому, совместно с тренерами обсудив положение дел, мы пришли к единодушному выводу, что прекращение сотрудничества с нынешним тренерским штабом должно придать положительный импульс нашей команде. Нам необходимо кардинальное улучшение практически всех компонентов игры. В такие моменты резкие решения оправданы, только так мы можем что-то изменить. О том, кто заменит Горди Дуайера и его ассистентов, будет вскоре объявлено. Новый тренерский штаб приступит к работе в ближайшее время, чтобы подготовить команду к матчу против «Трактора», — прокомментировал кадровые изменения генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков.