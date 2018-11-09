Доллар подорожал на последних торгах недели 1 9.11.2018, 15:01

1,001

Американская валюта растет на фоне дальнейшего падения российского рубля.

На валютных торгах в Минске 9 ноября белорусский рубль подешевел к доллару США, подорожал к евро и российскому рублю.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро снизился на 0,0065 рубля (0,27%) и составил 2,4185 рубля.

Курс доллара США вырос на 0,0117 рубля (0,55%) до 2,1336 рубля.

Курс российского рубля уменьшился на 0,0166 рубля (0,52%) и составил 3,1868 белорусского рубля за 100 российских.