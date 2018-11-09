«Я сейчас на уроке»: завуч из видео про «загон» в БРСМ продолжает работать 3 9.11.2018, 15:57

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Инесса Ахрамович отсутствовала в гимназии лишь два дня.

Заместитель директора гимназии № 31 Инесса Ахрамович отсутствовала на работе несколько дней, однако в конце прошлой недели вернулась к исполнению своих обязанностей, передает «Радыё Свабода».

Слухи о возможном увольнении заместителя директора по воспитательной работе гимназии № 31 Инессы Ахрамович появились на следующий день после публикации видеозаписи о вступлении в ряды БРСМ учеников гимназии. Видео стало вирусным и за несколько дней набрала сотни тысяч просмотров на различных платформах.

Вскоре после публикации пользователи соцсетей начали писать, что голос завуча на записи очень похож на голос заместителя директора гимназии № 31 Инессы Ахрамович. Сама Ахрамович в беседе с журналистами на следующий день после публикации видеозаписи сказала, что находится на разговоре в отделе образования Мингорисполкома.

То, что голос с видеозаписи может принадлежать Инессе Ахрамович, журналистам подтвердили сразу несколько источников, в том числе ученики гимназии № 31 и их родители.

В свою очередь, Минобразования опубликовало официальное сообщение по поводу ролика про «загон» в БРСМ. По мнению чиновников, содержание видеоролика вызывает много вопросов. Поэтому чиновники не собираются расследовать ситуацию.

«При том не ясно ни происхождение ролика, ни то, имела ли такая ситуация место в действительности, или это очередная фейковую постановка», - было написано на сайте ведомства.

В управлении образования Мингорисполкома журналистам также не смогли прокомментировать информацию о возможном увольнении Инессы Ахрамович с должности заместителя директора 31-й гимназии.

Краткий комментарий по этому поводу дала 9 ноября сама завуч. «Я сейчас на уроке, - сказала Инесса Ахрамович. - Не могу с вами разговаривать».

Как стало известно, после публикации скандального видео Инесса Ахрамович отсутствовала в гимназии два дня. «Все думали, что ее уволят, были убеждены в этом, - сказала мать одной из учениц. - Однако через два дня она вернулась и сейчас продолжает работать, как ни в чем не было».

Руководство гимназии № 31 ситуацию со скандальным видео не комментирует.