Андрей Сидоренко возглавит минское «Динамо» 9.11.2018, 15:52

Андрей Сидоренко

Белорусский специалист будет совмещать должности в национальной сборной и «зубрах».

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко в ближайшее время займет пост рулевого минского "Динамо", который освободился после увольнения канадского специалиста Горди Дуайера.

В штаб ассистентов Сидоренко войдут Дмитрий Кравченко, Дмитрий Дудик и Виталий Коваль, — полагает "Трибуна".

Таким образом, Сидоренко станет первым тренером, совмещающим должности в сборной Беларуси и минском "Динамо", после финского специалиста Кари Хейккиля. До Хейккиля на два фронта разрывался также канадец Глен Хэнлон.