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Видеофакт: В Одессе по ночной улице гулял львенок

  • 9.11.2018, 16:02

Животное было растеряно, однако людей не боялось.

В районе Аркадия в Одессе местные жители заметили львенка, гулявшего ночью в одном из дворов ЖК Девятая жемчужина, пишет «Новое время».

Соответствующее видео обнародовала на своей странице в Facebook пользователь Марина Колосова.

Как видно на опубликованных кадрах, маленькое животное было растеряно, однако находившихся рядом людей не боялось.

Откуда на ночной улице взялся львенок и кто его хозяева, не известно.


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