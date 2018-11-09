Видеофакт: В Одессе по ночной улице гулял львенок
- 9.11.2018, 16:02
Животное было растеряно, однако людей не боялось.
В районе Аркадия в Одессе местные жители заметили львенка, гулявшего ночью в одном из дворов ЖК Девятая жемчужина, пишет «Новое время».
Соответствующее видео обнародовала на своей странице в Facebook пользователь Марина Колосова.
Как видно на опубликованных кадрах, маленькое животное было растеряно, однако находившихся рядом людей не боялось.
Откуда на ночной улице взялся львенок и кто его хозяева, не известно.