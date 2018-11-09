Мустафа Джемилев: Мы должны наносить болевые удары по Кремлю 9.11.2018, 16:17

Путин должен понят, что его преступная политика обходится очень дорого.

Лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев накануне конференции делегатов Курултая, которая пройдет в Киеве, дал развернутое интервью профильным СМИ. Корреспондент Крым.Реалии выделил главные темы из разговора с Джемилевым и коротко их пересказывает.

О предстоящей конференции делегатов Курултая

12 ноября в Киеве пройдет конференция делегатов Курултая шестого созыва. Ранее глава Меджлиса Рефат Чубаров пояснил, что речь идет именно о конференции, поскольку из-за ситуации в Крыму лидеры крымских татар не смогут собрать полноценную сессию Курултая и набрать необходимый кворум для принятия решений.

Мустафа Джемилев объясняет, что, несмотря на это, на конференции примут решение о продлении полномочий делегатов Курултая. Свои обязанности делегаты будут выполнять до тех пор, пока не возникнут условия их демократического переизбрания.

«Принимая регламент Курултая, мы не предусмотрели варианты его работы в условиях чрезвычайных ситуаций: война, оккупация. В этом году истекает срок полномочий делегатов Курултая. Проводить демократические выборы делегатов Курултая в условиях оккупации невозможно. В сложившейся ситуации мы поступим так: соберем делегатов и примем решение о пролонгации – до того момента, пока не будут созданы условия их демократического переизбрания. А возможность проведения таких выборов будет только после деоккупации», – говорит Джемилев.

Решения, для которых необходимо большинство голосов, будут принимать удаленно: «Я думаю, что необходимого кворума не будет. Но мы поступим следующим образом: примем за основу те или иные проекты решений, проголосуем за них. Те решения, которые надлежит принимать большинству делегатов, будут находиться в положении проектов. Мы направим тексты этих проектов нашим делегатам в Крыму, а они поставят свои подписи под тем, который им будет ближе. В итоге, в силу вступит тот проект решения, который наберет большинство подписей делегатов».

Джемилев исключает вариант сложения полномочий делегатами Курултая и возвращения к практике инициативных групп, которые представляли интересы крымскотатарского народа в период СССР. По его словам, самое важное сейчас – сохранить работу представительных органов крымских татар. Народный депутат отмечает, что вопрос о полномочиях председателя Меджлиса Рефата Чубарова на конференции делегатов Курултая поднимать не будут.

О переговорах по освобождению украинских политзаключенных

В минувшие выходные в Стамбуле прошла встреча президентов Украины и Турции Петра Порошенко и Реджепа Эрдогана. В ней также принимал участие Мустафа Джемилев. Они обсуждали, в частности, освобождение украинских политзаключенных. Президенту Турции во время встречи передали список украинцев, удерживаемых в тюрьмах России и аннексированного Крыма. Тот, в свою очередь, пообещал передать «список на освобождение» президенту России Владимиру Путину. Несмотря на успешный опыт обмена украинских политузников при непосредственном содействии Турции, Мустафа Джемилев считает, этот механизм «нерациональным и неправильным».

«Я откровенно скажу: в этом вопросе я не очень оптимистичен. Я знаю как проходило освобождение Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза – в итоге выяснилось, что это был обмен на двух российских террористов, убивавших чеченских диссидентов на территории Турции. А по поводу нового списка я разговаривал в том числе с министром иностранных дел Турции. Он мне откровенно сказал: вы знаете, Путин ничего бесплатно не дает, и знаете, какой ценой мы освободили Умерова и Чийгоза. Что затребует Путин в обмен на наших политзаключенных в этот раз – большой вопрос. А вдруг это будут требования, которые противоречат национальным интересам Турции?» – объясняет он.

Лидер крымских татар отмечает, что список политзаключенных постоянно пополняется новыми фамилиями, и одиночные успехи по обмену украинцев выглядят на этом фоне малоэффективными.

«Обмен я считаю нерациональным, неправильным. Одно дело – когда меняют военнопленных, другое дело – когда ни в чем не повинных людей, арестованных за непризнание оккупации, обменивают на кровавых убийц, которые дальше будут совершать убийства. Это безнравственно, несправедливо. Для Путина же не проблема в любое время набрать любое количество заложников. Освободим этих – завтра будет еще больше заключенных», – поясняет он.

По мнению народного депутата, эффективным способом освобождения украинцев может быть только усиление давления на политическое руководство России: «Только давление мирового сообщества. Сейчас, по-моему, мы идем в правильном направлении: санкции, санкции и еще раз санкции. Когда Путин поймет, что его преступная политика обходится очень дорого, в том числе для ближайшего окружения и его самого, тогда он будет вести себя по-другому. Для взаимоотношений с такой стороной единственный вариант – наносить болевые удары. В первую очередь, по экономике».

О национально-территориальной автономии Крыма

Не так давно рабочая группа Конституционной комиссии закончила работу над текстом изменений и дополнений в Конституцию Украины относительно статуса Крыма. Лидеры крымских татар рассчитывали, что уже этой осенью соответствующий законопроект Президент внесет на рассмотрение в первом чтении Верховной Радой. Дальше – положительное заключение Конституционного суда и повторное голосование в парламенте.

По словам Джемилева, предоставление такого статуса – главная цель национального движения крымских татар как в советский период, так и в наши дни.

«Одна из самых важных тем для крымских татар – это внесение изменений в Конституцию Украины о статусе Крыма. Переформатирование той аморфной автономии, которая была создана на базе псевдореферендума в 1991 году. Я считаю, что это была драматическая ошибка Украины – создание территориальной автономии. Мы же говорим о необходимости восстановления национально-территориальной автономии Крыма, о возвращении его додепортационного статуса – это главная цель национального движения крымских татар. Благо, сегодня власти Украины понимают насколько важны эти изменения», – объясняет он.

Изменение статуса Крыма народный депутат регулярно обсуждает с Петром Порошенко: «По распоряжению Президента создана рабочая комиссия по внесению изменений в 10 главу Конституции Украины. Сейчас задача стоит так: поправки, которые мы подготовили, должна рассмотреть конституционная комиссия. Позже их должны принять большинством голосов народные депутаты, дальше проект изменений уйдет в Конституционный суд. Три дня тому назад мы обсуждали этот вопрос с Петром Порошенко. Я просил обозначить его какие-то результаты к моменту проведения Курултая».

Джемилев прогнозирует, что самым сложным будет собрать голоса конституционного большинства депутатов. Принимать судьбоносное решение, вероятно, будет парламент следующего созыва.

«Когда проект изменений вернется из Конституционного суда – начнется самое трудное. «За» должно проголосовать конституционное большинство депутатов. Это то, чего ожидают наши соотечественники в Крыму. Вместе с тем некоторые фракции выражают опасения, дескать это приведет к развалу, – рассказывает Джемилев, – Но государства не разваливаются от того, что удовлетворяют законные требования их граждан. Поэтому с такими фракциями мы будем плотно работать: объяснять все детали предстоящих изменений, отвечать на их вопросы. Собрать конституционное большинство будет очень трудно. Если до следующих парламентских выборов Конституционный суд вынесет решение, то уже на следующем созыве на первой же сессии мы поднимем этот вопрос».