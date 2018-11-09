Стало известно, какой будет погода в выходные 9.11.2018, 16:25

Фото: charter97.org/Иван Межуй

В субботу - туман, с воскресенья - кратковременные дожди и мокрый снег.

На этой неделе преобладающее влияние антициклона обеспечило сырую и теплую для этого времени погоду. Несмотря на то что температурный фон постепенно понижается, он по прежнему удерживается на 1−4°С выше климатической нормы. Об этом tut.by сообщает Белгидромет Минприроды.

10 ноября, в субботу, погоду по-прежнему будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажном воздухе. Существенных осадков не ожидается. На большей части территории Беларуси сохранится туман, ночью и утром при отрицательных температурах в отдельных районах образуется слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью по республике составит −3…+3°С, максимальная температура днем +2…8°С, по юго-западу страны +9…11°С.

В воскресенье, 11 ноября, погода начнет меняться. Территория Беларуси окажется на периферии холодного антициклона с центром над Россией, а с Западной Европы подойдет малоактивный атмосферный фронт. Местами пройдут кратковременные дожди, по востоку страны возможен мокрый снег, слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью составит 0…+5°С, при прояснениях она понизится до -2°С; максимальная температура днем +2…9°С, по юго-западу до +11°С.

12 ноября, в понедельник, местами по стране ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), слабый гололед и порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью составит −4…+3°С, максимальная температура днем −1…+6°С; в юго-западных районах страны еще тепло — ночью +4…6°С, днем +7…11°С.