Фотофакт: Как выглядит табло минского аэропорта в туманный день 4 9.11.2018, 16:55

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Сильный туман уже второй день царит в Минске.

Причем настолько сильный, что видимость не превышает 40-100 метров. Известно, что при таких погодных условиях самолетам приземляться опасно, что и вызывает большие задержки рейсов, передает «Еврорадио».

А вот так выглядело табло минского аэропорта сегодня в полдень.

Задержки вылетов составляют минимум час. Прилетают самолеты также со значительным опозданием — пилоты и диспетчеры ждут, пока туман немного рассеется. А иногда откладывают вылет в Минск — на некоторых рейсах на 5-6 часов.

Дело еще и в том, что даже если туман рассеется, следующие рейсы придется переносить, так так самолеты, которые должны выполнять следующие полеты, просто не смогут закончить предыдущие рейсы вовремя. Очевидно, что это вызывает проблемы у пассажиров, летящих с пересадками.