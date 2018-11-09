Цена на тонну нефти для Беларуси будет увеличиваться на $20 ежегодно 3 9.11.2018, 17:32

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Налоговый маневр приведет к удорожанию углеводородов для Минска.

Налоговый маневр в нефтяной отрасли России может привести к ежегодному удорожанию нефти для Беларуси более чем на $20 за 1 т, сообщил в интервью БелТА заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"При цене нефти $70 за баррель введение параметров налогового маневра приведет к ежегодному удорожанию для нас нефти, по предварительным расчетам, более чем на $20 за тонну", - рассказал Владимир Сизов. Один из рассматриваемых механизмов компенсации для белорусской стороны из-за налогового маневра - зафиксировать потери в цене нефти, которая поставляется из России в Беларусь.

"Возможно, во время переговоров с российской стороной будут достигнуты какие-то другие подходы к компенсации для Беларуси. Переговорный процесс идет, говорить об окончательном механизме рано, но мы бы хотели, чтобы к концу года было определенное понимание, в каких условиях мы будем работать", - отметил зампред "Белнефтехима". Белорусская сторона рассчитывает, что достигнутые договоренности будут соответствовать духу единого рынка нефти и нефтепродуктов, который заработает в ЕАЭС.

"Условия на этом рынке должны быть сопоставимы для всех участников. Российская Федерация проводит налоговый маневр, при этом российские нефтепереработчики получат поддержку, компенсации, которые позволят удешевить продукт для внутреннего рынка.

Естественно, что в рамках единого рынка условия работы субъектов хозяйствования должны быть выравнены", - сказал он.