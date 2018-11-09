Как украинский «Шершень» укусил оборонку России 9.11.2018, 17:44

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Фото: opk.com.ua

Для Украины пришла отличная новость из Стамбула.

Информационная кампания России по дискредитации украинских комплексов активной защиты провалилась, пишет блогер Злой одессит для inforesist.org.

Из Турции пришла отличная новость, а именно: там начат процесс производства и оснащения танков M60T Sabra комплексом активной защиты Pulat AKS. Казалось бы, причем здесь Украина? А при том, что Pulat AKS – лицензионная копия украинских комплексов активной защиты (КАЗ) «Шершень», он же «Заслон-Л».

О том, что в этом году должно начаться производств КАЗ «Шершень» в интересах турецких заказчиков, было известно еще весной этого года, о чем я писал в статье «Украинские «Шершни» для турецких «Сабель». Что же, теперь украинские «Шершни», уже не «для», а в полном смысле «на» турецких «Саблях».

И, хотелось бы сейчас уделить внимание не банальному описыванию технических характеристик украинских КАЗ, в век поисковых технологий каждый желающий может и самостоятельно за пару секунд о них узнать, а ряд тематических информационных площадок под эту новость их обязательно уложат, а отметить два момента.

Во-первых, это экспортную составляющую «Шершня», который после дебюта в Польше, где его устанавливали на легкие танки LC-08 «Anders» и БТР «Rosomak», заинтересовал Турцию. Причем, замечу, Турция – это не страна из разряда заботящихся о комплектации своих войск, но не воюющая, а потому делающая это лишь для галочки.

Вооруженные силы Турции регулярно участвуют в боевых действиях, и именно фактор противостояния противнику с большим количеством ручных противотанковых гранатометов (РПГ) вынудил командование заняться вопросом повышения защиты своих танков, причем тщательно и со всей ответственностью.

Во-вторых, КАЗ «Заслон-Л» как и любая новинка украинского ВПК столкнулся с серьезным «черным пиаром» со стороны России. И не мудрено, ведь украинская КАЗ стала прямым конкурентом для российских КАЗ «Арена», которые могут похвастаться на сегодня разве что продажей базовой комплектации Южной Корее по баснословной цене в 300 тысяч долларов.

Да и сама украинская КАЗ выглядит более привлекательной в отличие от российской системы, ведь у нее и вес меньше, количество секторов и боевых элементов определяется по желанию клиента, более высокая скрытность и возможность установки на легкобронированные машины, и возможность снижения пробиваемости бронебойных подкалиберных снарядов.

А потому, как минимум два фактора радуют – экспортный успех КАЗ «Заслон-Л» («Шершень») и провал информационной компании России по дискредитации наших комплексов. Тем более на таком плацдарме как Турция. Причем, успех на турецком рынке может открыть ворота для наших «Шершней» и на другие площадки, где подобные комплексы не будут не лишними.

Например, тот же Азербайджан, с его впечатляющим парком танков и боевих бронемашин, но в значительной степени оборудованном динамической защитой первого поколения.