Удержат ли отпускные при увольнении? 1 9.11.2018, 17:49

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Специалист ответил на волнующие работников вопросы.

Менеджер по персоналу отвечает на вопросы читателей kp.by.

- Я считала, что в начале рабочего года отпуск полностью брать не выгодно - если придется увольняться, то отпускные удержат. Но кадровик говорит, что не удержат, поскольку у меня контракт. Так ли это? Я два раза меняла место работы, и всегда отпускные высчитывали, так как рабочий год был до конца не отработан, а отпуск использован полностью, - Елена.

- Это зависит от статьи, по которой вы увольняетесь. По общему правилу за неотработанные дни отпуска из вашей зарплаты могут высчитать отпускные. Но есть исключения.

Если контракт расторгается по соглашению сторон или в связи с истечением его срока действия, удержания за отпуск не производятся.

Также деньги не высчитываются, если работник переводится к другому нанимателю, его сокращают или призывают на военную службу, если он увольняется в связи с отказом от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда, а также если при увольнении не начисляются какие-либо выплаты.

Если бы у вас был заключен бессрочный трудовой договор и вы увольнялись по собственному желанию, то у вас удержали бы отпускные. Исключения - увольнение в связи с получением образования по направлению нанимателя или выход на пенсию. Об этом говорится в пункте 2 части 2 статьи 107 Трудового кодекса, - считает менеджер по персоналу.

Должен ли молодой специалист заключать договор о материальной ответственности?

- Работаю с августа по распределению. Сейчас со мной хотят заключить договор о полной материальной ответственности. Что будет, если я откажусь? Разве можно с молодым специалистом заключать такой договор? - спрашивает Дмитрий.

- Заключать можно, но вы имеете право отказаться.

С работниками, достигшими 18 лет, деятельность которых непосредственно связана с хранением, обработкой, продажей, перевозкой ценностей, могут быть заключены письменные договоры о полной материальной ответственности (статья 405 Трудового кодекса).

Если такой договор заключается после приема на работу, это считается изменением существенных условий труда. По общему правилу, если работник не согласен с новыми условиями, трудовой договор прекращается. Но вы, как молодой специалист, можете его не подписывать. Уволить вас из-за этого нельзя.

Однако это не значит, что вы освобождены от обязанности нести полную материальную ответственность.