Нефть Brent рухнула ниже $70 впервые за полгода 8 9.11.2018, 17:58

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Цены на нефть продолжают стремительно падать, теряя за месяц уже более 18%.

На торгах в пятницу впервые с апреля стоимость сорта Brent, к которому привязана половина глобальных физических поставок, упала ниже 70 долларов, пишет finanz.ru.

На 13.26 мск фьючерсные контракты с поставкой в январе заключались по 69,73 доллара за баррель, теряя в цене 1,3% за день, 5,5% - с начала недели и более 15 долларов по сравнению с пиками, показанными в начале октября.

Американский эталон WTI дешевеет десятый день подряд, чего рынок не видел с 2014 года. В пятницу котировки опустились еще на 1,3% и пробили отметку 60 долларов впервые с февраля.

На рынке сохраняются опасения избытка, говорит аналитик Nordea Денис Давыдов: три ключевые добывающие страны - США, Саудовская Аравия и Россия резко увеличили поставки.

Добыча в Штатах на минувшей неделе подскочила на 400 тысяч баррелей в сутки, установив новый исторический рекорд в 11,6 млн баррелей в день.

К концу года, по прогнозу американского Минэнерго, она выйдет на планку в 11,8 млн баррелей, а в следующем году превысит 12,5 млн баррелей ежедневно.

Саудовская Аравия взвинтила производство с 9,8 млн баррелей в начале года до 10,7 млн на октябрь, а концу года выйдет на "устойчивую" планку в 11 млн баррелей в день, предупреждал глава Минэнерго королевства Халед аль-Фалих.

Россия установила постсоветский рекорд добычи в 11,4 млн баррелей в сутки, что, по данным ЦДУ ТЭК, на 0,5 млн выше показателей начала года.

Рост добычи, который начался летом после требований администрации Дональда Трампа и конгресса, пригрозившего ОПЕК судом за манипулирование нефтяными ценами, наложился на поблажки по санкциям против Ирана, отмечает Давыдов: хотя нефтяное эмбарго восстановлено с 5 ноября, 8 ключевых клиентов Тегерана получили право закупать до 1 млн баррелей в день.

По оценке американского Минэнерго, мировой рынок "черного золота" уже находится в состоянии, когда добыча превышает спрос, и в ближайшие три квартала этот дисбаланс будет только усиливаться.

Сейчас "лишними" являются 170 тысяч баррелей ежеденвной добычи, к концу года эта цифра вырастет до 690 тысяч баррелей, а к середине 2019-го достигнет 1,19 млн баррелей - уровня, который последний раз наблюдался в 2015 году, когда цены рухнули до 12-летнего минимума в 27 долларов за бочку Brent.

Проблема нефтяного рынка в том, что сланцевый бум в США перекрывает весь рост мирового спроса, отмечают аналитики Института энергетики и финансов.

Чтобы остановить сланцевое цунами, по их расчетам, цены должны упасть до 40-50 долларов за баррель. В этом случае рост добычи в США остановится к 2020-му году.