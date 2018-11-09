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Трамп ограничил предоставление убежища нелегалам

  • 9.11.2018, 18:19
ДОНАЛЬД ТРАМП
ФОТО: REUTERS

Нелегальных мигрантов будут отправлять в установленные пункты пропуска.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что подписал указ, согласно которому Министерство юстиции и Министерство внутренней безопасности США будут отказывать в рассмотрении просьб о предоставлении убежища лицам, пересекающим американскую границу нелегально, и будут направлять таких людей в установленные пункты пропуска.

Об этом пишет «Европейская правда» cо ссылкой на Reuters.

Таким образом мигранты, прибывающие в США нелегально, не получат автоматического права на пребывание в стране.

Ранее любой иммигрант в США мог подать заявление на получение убежища, вне зависимости от того, каким образом он попал на территорию США.


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