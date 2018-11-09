Россию признали безоружной перед ядерными ракетами США в Европе 7 9.11.2018, 18:47

2,769

У Минобороны РФ отсохла «мертвая рука» - система «периметр».

Размещение американских ядерных ракет Европе, которое становится возможным после выхода США из договора РСМД 1987 года, делает неэффективной систему ответного удара РФ "Периметр", которая на западе известна как "Мертвая рука".

Об этом в интервью газете "Звезда", официальному печатному органу Минобороны РФ, заявил бывший начальник главного штаба Ракетных войск стратегического назначения генерал-полковник Виктор Есин, передает finanz.ru.

Система "Периметр" работает и даже усовершенствована, заверил он, но если после выхода из ДРСМД США разместят свои ракеты в Европе, их подлетное время сократится до двух-трех минут.

В этом случае, даже если "Периметр" сработает, "у нас уже останется мало средств - мы сможем запустить только те ракеты, которые выживут после первого удара агрессора", заявил Есин.

"Если откровенно, эффективного ответа на американские ракеты средней дальности в Европе у нас пока что нет, - подчеркнул он. - И если американцы все-таки начнут разворачивать свои ракеты в Европе, нам ничего не останется, как отказаться от доктрины ответно-встречного удара и перейти к доктрине упреждающего удара".

"Появление американских крылатых ракет и баллистических ракет средней дальности в Европе в пух и прах разносит систему ответно-встречного удара, которая является основой нашей стратегии ядерного сдерживания. За такое время никто не сможет принять решение и ответить, просто не успеет", - соглашается руководитель Центра международной безопасности, действительный член РАН Алексей Арбатов.

До 1987 года, когда был подписан ДРСМД, американские "Першинги", которые тогда стояли в Европе, могли за десять минут отправить все наше руководство в лучший мир, то есть в тот самый рай, о котором Владимир Путин упомянул на Валдайском форуме, пояснил Арбатов.

Новая гонка вооружений потребует "огромных" расходов, предупредил он.

"Нам придется создать совершенно новые командные пункты, новую, неуязвимую систему управления, систему связи и раннего предупреждения, сделать так, чтобы все наши ракетные системы были в мобильно-грунтовом варианте и чтобы они были надежно защищены средствами воздушно-космической обороны - С-400, С-500, "Панцирь" и так далее. Расходы, конечно, гигантские, но я не сомневаюсь, что это можно сделать", - заявил Арбатов.

Напомним, США заявили о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности, подписанного Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачевым в 1987 году, в конце октября.

Известие привез в Кремль советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, который провел переговоры с президентом Владимиром Путиным, а после их завершения пояснил, что Россия с 2013 года сама нарушает договор, поскольку ставит на вооружение ракетные системы с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

Россия будет вынуждена зеркально ответить на выход США из договора, заявил Путин 24 октября.

Если европейские страны согласятся разместить у себя американские ракеты, как это было в 1980х, они "должны понимать, что поставят свою территорию под угрозу ответного удара" России, предупредил Путин.