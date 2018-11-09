«Белнефтехим»: Цены на топливо в Беларуси будут повышаться 2 9.11.2018, 19:04

1,105

Налоговый маневр РФ ухудшит ситуацию с ценами на бензин.

Нынешние цены на топливо в Беларуси будут повышаться, так как пока не позволяют компенсировать затраты на покупку нефти. Об этом БелТА заявил заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Владимир Сизов.

По словам Сизова, стоимость нефти в этом году выросла более, чем стоимость автомобильного топлива в Беларуси. Совокупность роста цен на сырье на мировых рынках и изменение курса национальной валюты привели к росту финансовой нагрузки на нефтепереработку.

«Вы видите стратегию – плавное повышение на 1 копейку. Некоторые критикуют концерн «Белнефтехим» за рост цен на АЗС. Хочу обратить внимание, что в данном случае концерн действует на стороне потребителя, ограничивая рост цен значительно более низким уровнем, чем это необходимо НПЗ для ведения рентабельного производственной деятельности и модернизации», – отметил заместитель председателя концерна.

Сизов подчеркнул, что концерн будет придерживаться «эволюционной стратегии по изменению цен на топливо, не делая резких шагов и не перекладывая полностью все проблемы на потребителя». Что касается перспектив дальнейшего повышения цен, то ситуация будет зависеть от состояния НПЗ.

«Пока мы не видим, что достигли того уровня цены, который позволяет компенсировать затраты на покупку нефти, которые возросли. Более того, надо понимать, что анонсированный налоговый маневр будет еще больше усугублять ситуацию», – резюмировал заместитель председателя «Белнефтехима».

Цены на топливо в Беларуси менялись двадцать два раза с начала года.