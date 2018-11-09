Белорусский тренер возглавит «Спартак» 1 9.11.2018, 19:18

«Спартак» заключил соглашение по Олегу Кононову с «Арсеналом» и заплатит за его штаб 500 тысяч евро.

Решен вопрос по переходу главного тренера тульского «Арсенала» Олега Кононова в «Спартак».

Как утверждает «Спорт-Экспресс», клубы заключили договор о выкупе контракта тренера и его штаба. За это «Спартак» выплатит около 500 тысяч евро. Соглашение со стороны московского клуба подписал гендиректор Сергей Родионов.

Контракт Кононова со «Спартаком» будет рассчитан на срок до конца этого сезона с опцией продления еще на один сезон в случае попадания в тройку.

Матч этого тура с «Анжи» станет для Кононова последним во главе «Арсенала».

Это же касается нынешнего исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Рауля Рианчо. По информации «Бизнес Online», игрокам уже дали знать, что игра с «Уфой» станет для испанца последней.