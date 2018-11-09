Топ-5 легенд о белорусских озерах 9.11.2018, 19:26

На протяжении веков озера Беларуси обрастали легендами и мифологическими представлениями.

Вода в представлениях далёких предков белорусов была средой таинственной, если не сказать – враждебной человеку. Поэтому ничего удивительного, что существование в самом центре водной глади земли, «выстоявшей» в сражении двух стихий, обрастало легендами и мифологическими представлениями, пишет np.by.

5. Освейское озеро

В пятёрку самых таинственных, безусловно, входит Освейское озеро. Когда-то здесь жили фино-угорские племена, которые рассматривали это озеро как самостоятельный, или, как мы бы сегодня назвали, параллельный мир. По легендам, сохранившимся с тех времён, в озере жили обитатели, очень похожие на людей, однако куда более могущественные. Они могли порадовать «землян» сокровищами, но тем, кто, ведомый алчностью, отправлялся в дорогу на поиски золота, назад путь был заказан. Даже рыбаки, которые и сегодня ловят в этом озере рыбу и раков, строго соблюдают многочисленные ритуалы подготовки к каждому выходу. А те, кто упустил что-то из ритуалов, не ловят дважды на одном месте. Так сказать, во избежание эксцессов.

4. Струста

Недалеко от Браслава (а этот край богат на озёра, недаром же и этнографы называют его Поозерье) есть озеро Струста. С ним у местных жителей связано немало легенд, наиболее яркая из которых гласит, что когда-то уровень воды здесь понизится настолько, что станет виден валун, который сейчас якобы находится на самом дне. И как только он поднимется над поверхностью озера, начнутся мощные грозы, и молнии будут бить именно в него, и вода закипит, а потом и вовсе исчезнет. И превратится весь край в безжизненную пустыню.

Предсказания апокалипсиса достаточно характерны для всех культур мира, и белорусы – не исключение. Отчасти именно поэтому осушению болотистых участков в окрестностях Браслава местные жители отнюдь не способствовали. Ещё бы, когда такие перспективы!

Сегодня на озере имеются семь островов различного размера, многие из которых совсем «молодые».

3. Снуды

Это озеро также находится в непосредственной близости от Браслава. Местные жители здесь издревле занимались главным образом ремёслами, связанными с добычей рыбы и раков. Свежайшую, только что выловленную, рыбу отправляли как на ближайшие базары, так и вполне себе достойным заказчикам, в том числе, в аристократические имения. Легенды гласят, что местную рыбу отправляли «даже Радзивиллам», некоронованным королям Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой.

А о происхождении озера говорят так. Жила в пуще семья охотника. И в один из годов весна удалась очень голодной. Добычи не было, и люди голодали. Особенно страдали дети. В один из дней отец-охотник отправился в лес, и пропал. Тогда старший сын обратился за помощью к высшим силам, и неподалёку от сторожки земля провалилась, и провал наполнился водой, а вода даже забурлила от множества рыбы. Семья сумела выжить, только пропитание уже стала добывать иначе – рыбной ловлей.

2. Мядель

В Национальном парке «Нарочанский» в тройку самых крупных озёр входит озеро Мядель, которое находится неподалёку от одноименного города. Собственно, город изначально располагался на одном из островов на этом озере, и лишь после большого пожара уцелевшие жители перенесли поселение на берег.

Про озеро рассказывают немало романтических легенд, среди которых особо выделяется та, что рассказывает о том, самом первом, островном замке. Первые поселенцы якобы получили предсказание о том, что поддерживать контакты с миром для них смертельно опасно. И длительное время поселение было достаточно замкнутым. Однако позднее здесь появился замок, и светская жизнь в нём закипела со всей интенсивностью. Предсказание сбылось: именно общение с широким кругом людей привело к эпидемии чумы. В попытках преодолеть болезнь в замке начался пожар, который уже почти некому было тушить.

1. Неспишь

Это живописное озеро – одно из множества чудесных озёр Браславщины. С ним связано множество легенд, причём начиная от момента образования – и, согласно древнему преданию, образовалось оно из зеркала красавицы, которую злобный властитель хотел против воли взять в жёны. Девушка отказалась, и тогда самолюбивый князь пошёл на замок, где она жила с родителями, с несметным войском. Помогло якобы старое зеркало, которое хранилось в замке: когда девушка бросила его в сторону преследователя из башни, вокруг замка разлилось озеро, а неприятель вместе со своими рыцарями оказался погребён в его пучине.

Эта легенда интересна тем, что в ней можно встретить и отсылки на библейскую историю исхода из Египта, и историю о полоцкой княжне Рагнеде, только со счастливым концом.

К слову, остров на озере действительно есть, и называется он – Монастырь. На нём на протяжении нескольких веков действительно существовали монастыри – униатский (греко-католический), православный. И именно здесь долгое время хранилась чудодейственная икона Богоматери Браславской, Королевы озёр, поклониться которой паломники отправляются и сегодня, – но теперь уже в Браслав.

Большинство белорусских озёр могут похвастаться своими легендами и преданиями. Для местных жителей эти легенды – часть их повседневности, а для туристов – удивительная «приправа» живописнейших мест, полюбоваться на которые стоит хотя бы однажды. Чтобы непременно вернуться снова.