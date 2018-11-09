«Белавиа» будет продавать билеты со скидками раз в две недели 9.11.2018, 19:36

Фото с сайта rumol.org

В «Белавиа» отмечают, что учли интерес пассажиров к экспериментальным тарифам.

«Белавиа» продала большую часть билетов по сниженной цене уже в первые дни ноябрьской акции. Из-за интереса пассажиров авиакомпания будет добавлять акционные направления раз в две недели, рассказали tut.by.

2 ноября «Белавиа» начала продавать билеты по экспериментальным тарифам. Так, билет в Барселону, Лондон, Париж можно было купить за 35 евро. Экспериментальные тарифы действуют до конца зимнего расписания — до 31 марта.

Для покупки 2 ноября стали доступны более 21 тысячи мест с 75-процентной скидкой практически по всей маршрутной сети до конца зимнего расписания, рассказали в авиакомпании.

— Только за первые дни по наиболее популярным направлениям выкупили практически 90% мест. Например, Амстердам — 704, Барселона — 541, Париж — 1232, Тбилиси — 603, Прага — 692 места, — сообщили в пресс-службе «Белавиа».

Но по-прежнему есть направления с билетами по специальному тарифу.

— В Санкт Петербург выкуплено 821 место из 2342, во Львов — 390 из 884, Казань — 143 из 588, Калининград — 476 из 1254, Одессу — 130 из 730, — приводит пример авиаперевозчик.

В первый день продаж самыми активными покупателями (55%) были люди в возрасте от 25 до 34 лет.

Максимально в день акции единовременно на сайте искали билеты больше 5 тысяч человек. Средний показатель в обычное время — около 300 посетителей. 75% покупателей — жители Беларуси. 59,6% посетителей сайта во время акции — женщины.

В «Белавиа» отмечают, что учли интерес пассажиров к экспериментальным тарифам, поэтому раз в две недели по четвергам на сайте авиакомпании будут появляться от трех до пяти акционных направлений. О них будут рассказывать в соцсетях.

— Хотелось бы отметить, что авиакомпания ежегодно стремится снижать стоимость билетов. За текущий год в среднем стоимость снизилась на 20%, — рассказал гендиректор «Белавиа» Анатолий Гусаров. — К сожалению, мы, как авиакомпания, не можем влиять на таксы и сборы. Сборы и таксы устанавливаются аэропортами и складываются из сборов за обслуживание пассажиров, государственных, иммиграционных такс и сборов за безопасность в зависимости от маршрута поездки и страны вылета или прилета. Как правило, при полетах в основной аэропорт города таксы и сборы значительно выше, чем при выполнении полетов во второстепенные, находящиеся на значительном расстоянии от пункта назначения.