Арямнов вернулся в большой спорт 9.11.2018, 19:58

Андрей Арямнов

Фото: bobruisk.ru

На ЧМ-2018 по тяжелой атлетике белорус занял девятое место в сумме двоеборья в категории до 109 кг.

В Ашхабаде продолжается чемпионат мира по тяжелой атлетике. В категории до 109 кг белорус Андрей Арямнов показал 9-й результат в сумме двоеборья — 392 кг (182+210), передает pressball.by.

Золото выиграл Симон Мартиросян из Армении — 435 кг (195+240), серебро у китайца Ян Цзи — 419 кг (196+223), бронза у поляка Аркадиуша Михальского — 403 кг (175+228).

В 2008 году Арямнов выиграл золото Олимпийских игр в Пекине в категории до 105 кг, подняв в сумме 436 кг (200+236). В Ашхабаде в более тяжелой весовой категории вышло на 44 кг меньше.