США призвали РФ прекратить оккупацию регионов Грузии 9.11.2018, 20:02

Российские пограничники возобновили незаконный процесс возведения заграждений вдоль линии оккупации.

Соединенные Штаты осуждают процесс воздвижения российскими пограничниками искусственных заграждений в селе Атоци и призывают Москву прекратить оккупацию грузинских регионов: Абхазии и Южной Осетии. Об этом сказано в заявлении посольства США в Грузии, передает «Голос Америки».

«Установление ограждений лишает средств к существованию и ограничивает свободное передвижение людей по обе стороны административной разделительной линии. Россия должна прекратить оккупацию регионов Грузии – Абхазии и Южной Осетии», – заявило 9 ноября посольство США.

Заявление МИД Грузии

Ранее с заявлением в связи с началом Россией работ по укреплению линии де-факто границы путем воздвижения искусственных барьеров на участке длинной в 1 км у села Атоци Карельского муниципалитета, выступил грузинский МИД. Согласно грузинскому внешнеполитическому ведомству, Российская Федерация продолжает дестабилизировать обстановку в Цхинвальском регионе, ограничивает свободное перемещение проживающих в зоне оккупации людей и осуществляет дальнейшее изолирование пострадавшего от конфликта населения от остальной Грузии.

«Подобными шагами Российская Федерация грубо нарушает фундаментальные нормы и принципы международного права, и подрывает основанную на правилах международную систему.... Продолжение незаконного процесса возведения искусственных барьеров на оккупационной линии еще более утяжелит и без того сложное гуманитарное положение местного населения... МИД призывает Российскую Федерацию прекратить незаконные действия, направленные против суверенитета и территориальной целостности Грузии», – сказано в заявлении грузинского МИДа.

Примечательно, что после того как разделительная линия была передвинута российскими пограничниками вглубь территории, подконтрольной Тбилиси, за линией оккупации оказалась часть сельскохозяйственных земель (приблизительно 30 гектаров), находящихся в собственности местных фермеров.

МИД Грузии обратился к международному содружеству с призывом дать надлежащую оценку провокационным шагам России и «принять действенные меры» в связи с незаконной оккупацией и фактической аннексией Абхазского и Цхинвальского регионов Грузии.

«Вопрос о продолжении Россией незаконного процесса возведения искусственных барьеров на оккупационной линии Министерство иностранных дел поставит во всех двусторонних и многосторонних форматах», – говорится в заявлении грузинского МИДа.

Предыстория

В течение последних нескольких лет в Цхинвальском регионе российские пограничники периодически возобновляют процесс возведения заграждений из колючей проволоки вглуби территории, подконтрольной Тбилиси, что стало причиной неоднократных протестов со стороны грузинской стороны и критики со стороны международных организаций. Тем не менее, российская сторона в ответ на предъявленные обвинения заявляла, что считает «неправомерными» попытки «перевести стрелки» в связи с переносом демаркационной линии административной границы между Грузией и Цхинвальским регионом, так как, согласно российскому внешнеполитическому ведомству, Южная Осетия как «независимое государство» предпринимает меры по «обустройству своей государственной границы».

Напомним, что в результате российско-грузинской войны Россия в 2008 году признала независимость двух грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии – и перебросила дополнительные войска и вооружения на свои военные базы на этих территориях. Все государства мира – за исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии – рассматривают эти регионы как территорию Грузии, находящуюся под российской оккупацией.

«Почерк оккупационной политики»

Как заявил прибывший на место происшествия секретарь Совбеза Грузии Давид Раквиашвили, заграждения из металлических столбов не представляют ценности с военной точки зрения, и соответственно, по его словам, их единственная функция – помешать местным жителям общаться друг с другом.

В зоне оккупации побывала и госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, которая заявила, что у политики, которую Россия осуществляет в Грузии с 2008 года, нет перспективы, так как Тбилиси никогда не смирится с аннексией грузинских территорий и не прекратит «борьбу мирными методами».

«То, что происходит здесь – позорно и совершенно неприемлемо. Оккупационные силы создают здесь военное гетто, в котором живут 20-22 тысячи населения. Фактически они пытаются изолировать опустевший Цхинвали и создают невыносимые условия тем, кто остался там», – заявила Цихелашвили.

Ситуацию в Атоци прокомментировал и премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. Он отметил, что Грузия не смирится с незаконными действиями российских пограничников и использует все рычаги для того чтобы их прекратить.

«Возобновление строительства искусственных барьеров Российской Федерацией является почерком оккупационной политики с 2008 года. Мы не смиримся ни с новыми, ни со старыми проволочными заграждениями, и будем использовать все рычаги для того, чтобы остановить этот процесс. О происходящем информированы все наши страны-друзья, все международные организации... пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех наших друзей, которые проявили такое оперативное реагирование и дали оценку этому процессу», – заявил Бахтадзе 8 ноября.

Позиция ЕС

В связи с процессом незаконного воздвижения заграждений на территории села Атоци посол ЕС в Грузии Карл Харцелл ранее заявил СМИ, что миссия наблюдателей Евросоюза (МНЕС) находится на месте и даст соответствующую оценку происходящему.

«Мы на сто процентов поддерживаем территориальную целостность Грузии... Для нас это абсолютно неприемлемо», – заявил 7 ноября Карл Харцелл.

Миссия наблюдателей Европейского Союза является единственной международной наблюдательской миссией, которая находится в Грузии, но тем не менее, не имеет непосредственного доступа к самим оккупированным территориям. Что касается Миссии ОБСЕ, которая была сформирована в 1992 году с целью развития демократических институтов в Грузии и урегулирования конфликта в Южной Осетии, она была вынуждена прекратить свою деятельность после того, как Россия заблокировала продление ее мандата, который истек в декабре 2008 года. Москва выступает против единой миссии ОБСЕ в Грузии и настаивает на том, чтобы в оккупированные регионы, независимость которых РФ признала после войны с Грузией, были направлены отдельные миссии. Российскую позицию не разделяют страны-члены ОБСЕ и Грузия.