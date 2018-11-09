SWIFT отключит от своей системы некоторые иранские банки 9.11.2018, 20:20

Об этом заявил глава SWIFT.

Несколько иранских банков отключат от системы межбанковской передачи информации SWIFT, пишет Reuters со ссылкой на главу SWIFT Готтфрида Лейббрандта.

«В эти выходные мы отключим определенное число иранских банков», — сказал Лейббрандт на конференции в Париже.

Он не уточнил число и названия банков, которые отключат от SWIFT, подчеркнув, что компания опубликует их список после того, как финансовые организации уведомят об отключении.

5 ноября вступил в силу второй пакет санкций США против Ирана. В санкционный список попали более 700 физических лиц, компаний, самолетов и судов. В Минфине США назвали эти меры «самыми жесткими».