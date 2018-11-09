Замки Беларуси: следы былого могущества 9.11.2018, 20:30

В Беларуси немало сохранилось объектов, которые достоверно можно назвать достопримечательностями мирового класса.

И это как архитектурные сооружения, так и природные объекты. И те, и другие востребованы туристами. И те, и другие способны привлекать в страну огромное количество гостей, – если об их существовании будет известно в пределах и за пределами Беларуси, пишет np.by.

Озёрные острова: на Мяделе

Казалось бы, какая связь между озёрами, островами и замками? А она очевидна – в Беларуси несколько островов называются именно так.

Так, остров Замок на озере Мядель (Минская область), согласно легенде – место расположения самого первого оборонительного сооружения, из которого впоследствии появился одноименный город. Впрочем, археографических данных, которые бы в полной мере подтверждали это, немного. И скрывался ли на озере Мядель действительно старый замок, принадлежавший роду, чьё имя кануло в лету, или это было просто небольшое укреплённое городище, сегодня уже сказать сложно.

Замок на Иказни

Остров Замок на озере Иказнь (Витебская область) имеет массу исторических подтверждений своей истинности в названии. Ян Сапега приобрёл эти земли в XV веке, и в конце века начал строительство современного замка, способного устоять перед напором даже самых опасных непрошенных гостей. Каменные стены, хитрый способ «затапливания» моста, и водная преграда на протяжении почти двух веков спасали обитателей замка от неприятелей. Однако во время Северной войны враги получили подсказку о местонахождении скрытого моста… от обычной коровы. Нагулявшись на берегу, она весьма невовремя решила вернуться в родное стойло. И корова пошла по шашлык победителей, и защитники крепости окрасили своей кровью воды озера, и стены замка были снесены. Впрочем, говорят, что сокровища Сапегов осаждавшие так и не нашли. Так что вполне возможно, что остров или озеро таят в себе некоторые, пока неразгаданные, секреты.

Остров на Дрисвятах

Остров Замок на озере Дрисвяты – один из наиболее древних объектов с таким названием. Ещё во времена Полоцкого княжества (примерно в XI веке) здесь находилось укреплённое поселение, которое достаточно быстро превратилось в классический замок с насыпями, тремя башнями и высокими деревянными стенами. На острове были найдены многочисленные предметы быта, особенно рыболовецкий инвентарь, а также монеты времён Великого Княжества Литовского.

Впрочем, и наследие других ремесленников, помимо изготовителей рыболовного инвентаря, здесь было обнаружено во множестве. Хотя это и не удивительно – в письменных источниках XV-ХVII веков указывалось, что здесь находился весьма крупный рынок, на который съезжались мастера со всей округи.

Замковый лес

В отличие от островов, к названиям которых у советских картографов не было больших претензий, названия населённых пунктов подверглись серьёзной ревизии, и все «неполиткорректные» определения типа Замок, Замчище и иже с ними были ликвидированы. Но Замковый лес под Волковыском сохранился – как частично реликтовый лес, а с конца прошлого века – биологический заказник республиканского значения. Сегодня это именно заказник, практически неизвестный для туристов, в котором обитает несколько десятков видов животных и рыб, занесённых в Красную Книгу, а также 15 видов исчезающих растений.

Замок при нём некогда был (да, собственно говоря, и не один) – в частности, на территории нынешнего Волковыска. Однако следы сооружения сумеют отыскать в лучшем случае археологи. А туристам можно наслаждаться красотами девственного леса, где ещё не проложены экологические тропы, но и тем ценнее эти маршруты.

История белорусской земли и наших замков – неисчерпаема. И это – дополнительное основание для того, чтобы как можно скорее увидеть то, что ещё сохранилось, собственными глазами. И услышать легенды и предания, связанные с теми или иными достопримечательностями непосредственно от местных жителей.