Благая жесть 2 Саша Сотник, sotnik-tv.com

9.11.2018, 20:55

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Саша Сотник

Чем ближе финал – тем резче жесты у хапуги.

Какая разница для России, кто победил на «промежуточных выборах» в американский конгресс – республиканцы или демократы? Для человека, который вот-вот сорвется в бездну – какая разница, с какого этажа лететь: с восьмидесятого или девяностого? С девяностого – конечно, дольше, можно еще секунду подергаться в воздухе и поорать. Но результат-то одинаковый: лепешка на асфальте. Зато между Трампом и Путиным разница очевидна. Где Трамп начинает хамить и огрызаться – там Путин врет напропалую. И вообще: только попытайтесь задать Путину «неудобный вопрос» в стиле корреспондента CNN. Вас прямо в зале брифинга упакуют птенцы Золотова или Бортникова. Трамп не чувствует вседозволенности и безнаказанности – вот и вынужден отскакивать от раскаленного микрофона и рычать. Путин не рычит, он просто издевается и троллит как умеет, в пацанском стиле: «А зачем вам машина, если нет дорог?» И ведь не поспоришь. А попытаешься уточнить, что это именно он превратил страну за 19 лет в руины – отправишься в рай быстрее остального населения. Вне плана отправишься.

К визиту в рай готовится вся страна. «Моменту перехода к применению ядерного оружия в возможном конфликте между США и Россией, скорее всего, будет предшествовать длительный (от нескольких суток до месяца и более) период ведения боевых действий обычным оружием». Так написал в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков. Вот и понеслась душа в рай, вся в лампасах и орденах. Хрущев обещал к 1980-му году коммунизм, Горбачев к 2000-му – каждому по квартире, а Путин на такие мелочи не разменивается: вот тебе апостол Петр перед воротами, как хошь – так и уламывай старика. Прорвешься – твое счастье, а не сумеешь – да и черт с тобой. Помни об одном: если увидел вспышку и растущий грибок за окном – час «Икс» настал, расслабь члены и выдохни, дабы взрывной волной в кущи утащило, а не в Преисподнюю. Сам-то Путин испепеляться не собирается, у него и бункер есть, от вида которого Гитлер оргастически постанывает. Но все россияне в нем не поместятся, так что – всем креститься и терпеть. А чтобы череп не наполнялся дурными мыслями – вот вам налогов побольше. Кстати, странно, что креститься до сих пор разрешено на дармовщинку, но это – дело поправимое. Видите, как истово осеняет себя крестом дед Гундяй? Перстами машет так, что уши закладывает от звона – то ли колоколен, то ли золотых монет.

В Кремле осознают тяжесть положения. Держат рубль до последнего. Санкции США – дело решенное, и вопрос лишь в том, насколько тяжелыми они будут. Сразу отключат SWIFT или растянут удовольствие? Тотчас введут эмбарго на поставку энергоносителей или ограничатся заморозкой счетов путинских паршивцев? Прикроют Посольство и Консульства или вышлют очередную сотню шпионов с дипломатическими паспортами? От степени тяжести санкций зависит и уровень ожидаемой истерики в Кремле, хотя после разговорчиков о загробном блаженстве трудно представить себе: до какого уровня дойдет накал? Это Путину до лампочки – у него бункер есть. А остальным что делать? Они не настолько отморожены и понимают: если закончатся деньги – придется включать печатный станок и погружаться в бездонный океан гиперинфляции. Потому что, если не заплатить пенсии хотя бы пару недель – население взорвется само, и последствия этого взрыва будут похлеще вражьих ядерных. Оно и так уже готово отправить на тот свет представителей власти.

Символическое кладбище для восьми депутатов, представляющих Санкт-Петербург в Госдуме, появилось в Пулковском парке города — его установили активисты социальной коалиции «Петербург против». «Похорон» удостоились Сергей Боярский, Сергей Вострецов, Игорь Дивинский, Владимир Катенёв, Евгений Марченко, Виталий Милонов, Юрий Петров и Михаил Романов. По мнению активистов, депутаты предали своих избирателей, проголосовав за повышение пенсионного возраста, и выбрав таким образом политическую смерть. Это, конечно, символика, но россияне любят воплощать в реальность самые смелые фантазии. Иные чиновники даже не рискуют дожидаться подобного развития событий и играют на опережение, покидая родные края. Стоило Прокуратуре Свердловской области начать проверку деятельности чиновницы Ольги Глацких, заявившей подросткам, что «государство не просило их родителей рожать» - как та собрала нехитрые пожитки и умотала на Сейшельские острова. Молниеносная реакция не подвела бывшую спортсменку, активистку и чемпионку: она еще позагорает на пляже, а не на нарах. Но ведь не все чиновники обладают такой профессиональной прытью!

Чем ближе финал – тем резче жесты у хапуги. Времени мало, надо успеть. «Роснефть» выводит всю выручку за рубеж, до последнего цента – потому и держат рубль, чтобы валюта не дорожала, даже в условиях дешевеющего барреля. Задача: вывести деньги и закопать их так, чтобы ни одна ищейка не нашла. Это – деньги «братвы», и их такое количество, что «золото КПСС» в сравнении с ними – чаевые для официанта. Бандиты «спасают» то, что могут спасти. Взаймы путинскому государству не дает почти никто: Минфин России третью неделю подряд терпит неудачу при попытке занять для бюджета деньги на рынке. Из заявленных 20 млрд рублей Минфин привлек только 11, даже несмотря на то, что покупателям были предложены заметные скидки к рыночным ценам. Распродажа – и та проваливается в выгребную яму.

В кремлевском арсенале остались лишь два инструмента воздействия: для внутреннего применения – дальнейшее нагнетание страха, для внешнего – повышение уровня ядерного шантажа. Но «благая райская весть» от Путина все равно обернется суровой «жестью». Потому что увещеваний больше не будет. А при встрече «на ходу» в Париже логичнее всего послать через плечо – и не в рай, а к черту.

Саша Сотник, sotnik-tv.com