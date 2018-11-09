Можно ли считать Статут ВКЛ первой в мире Конституцией? 9.11.2018, 21:25

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Пять важных моментов в правотворчестве Европы.

Борьба за первенство, и в особенности — первенство политическое, ведётся на протяжении всего существования политических систем. Причём борьба эта имеет как географическое, так и временное измерение — то есть, осуществляется как между соседствующими государствами, так и — в историческом контексте. Помните известное изречение одного из античных философов, что историю пишут победители? Действительно, право первенства в историческом контексте остаётся за теми, кто спустя века сохранил право голоса, пишет np.by.

Первой называют «Конституцию 3 мая»

Спросите Google или любую другую поисковую систему о первой европейской Конституции нового времени — и найдёте море информации о созданной как формальный юридический документ и фактически не действовавший на реальных территориях в виду их захвата иноземцами — Конституцию 3 мая, Конституцию Речи Посполитой.

Конституция 3 мая была принята в 1791 году, а в 1793-1795 годах Речь Посполитая перестала существовать как политический объект на карте, будучи разделена между Российской империей, Австро-Венгрией и Пруссией. Формальный период действия этого свода государственных законов – менее 19 месяцев. Реальный – и того менее, ведь обозначенного периода не хватило даже, чтобы распространить достаточное количество экземпляров этого документа по всем регионам.

Тем не менее, именно этот юридический документ считается первым образцом правотворчества в Европе.

В противовес этому документу, Статут Великого Княжества Литовского, в своём усовершенствованном виде принятый в 1588 году (Третий Статут, третья редакция документа), действовал на наших землях даже после их присоединения к Российской империи – итого 250 лет (до своей официальной отмены в 1840 году). Впрочем, и позднее, при решении сложных вопросов, отсутствовавших в нормативной базе Российской империи, использовался как образец «звычаёвага права» (то есть, традиционного права).

Статут и Конституция – «две большие разницы»

Словарь политических терминов трактует Конституцию (от лат. constitutio, то есть, политическое устройство) как основной закон государства, правовой акт, провозглашающий и гарантирующий права и свободы человека, определяющий основы общественного строя, форму правления и территориального устройства, основы организации центральных и местных органов власти, их компетенцию и взаимоотношения.

Интересно, что все эти факторы в Статуте ВКЛ, фактической первой европейской Конституции Нового времени, присутствуют. Однако Конституцией этот законодательный продукт не считается. Ибо был назван иначе. Вот, если бы назвали Конституцией…

Конституция определяет границы ветвей власти

Разделение властей – вот одна из первых задач конституции как свода законов. Большинство средневековых судебников (прототипов конституции) писались в странах с абсолютной монархией, где разделение ветвей власти было просто немыслимо. Именно за этот новаторский шаг особенно хвалят Конституцию 3 мая.

Только вот в 1588 году, в Статуте Великого Княжества Литовского, фактически была введена новая форма государственного правления – выборная монархия. При этом сейм (де-факто представляющий собой парламент, орган законодательной власти) занимал определяющее место в политической системе.

Конституция защищает национальные интересы граждан

Одна из основных функций конституции в её современном понимании – защита национальных интересов граждан своей страны. Для Конституции 3 мая национальный фактор имел основополагающее значение. И действительно, позволил на полтора столетия вперёд объединить поляков.

Статут ВКЛ, создаваемый в период заключённого договора о конфедерации с Речью Посполитой (Люблинская уния 1569 года), был написан на старобелорусском языке, определял этот язык как государственный, подтверждал преимущество – и даже абсолютный приоритет – граждан ВКЛ в целом ряде сфер (покупать землю или занимать государственные посты, даже низшие, иностранцам запрещалась).

Конституция консолидирует граждан

Консолидация – вот чем прославилась Конституция 3 мая. Действительно, более 123 лет граждане Польши, не существовавшей на политической карте, пестовали свою мечту о восстановлении государственности. И превратили эту мечту в цель. И достигли её.

Статут Великого Княжества Литовского, несмотря на почти трёхвековую историю реального использования в качестве главного сборника правовых норм для наших земель, не сумел стать мечтой и целью для существенного количества сторонников независимости и государственности ВКЛ.

А напоследок можно напомнить ещё один важный момент. В отличие от абсолютного большинства средневековых правовых актов, Статут Великого Княжества Литовского провозглашал равенство всех граждан перед законом. Ценность жизни каждого человека, в том числе – простолюдина, признавалась на государственном уровне, права женщин (считавшихся бесправными) и экологические вопросы также получили должное отражение в этом документе.

Кстати, первая Конституция Нового времени, согласно той же Википедии, — это Конституция США, принятая в 1787 году. А с 1776 по 1784 в США активно принимал участие в военно-политической жизни будущий национальный герой США, уроженец нашей земли, Тадеуш Костюшко. Статут Великого Княжества Литовского в это время приближался к своему двухсотлетию.

И это, конечно же, совершенное совпадение.