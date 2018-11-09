Кубок четырех наций: Беларусь победила Словению 9.11.2018, 21:46

Белорусы обыграли словенцев со счетом 4:1.

В матче "Кубка четырех наций" сборная Беларуси переиграла команду Словении со счетом 4:1, передает pressball.by.

СЛОВЕНИЯ — БЕЛАРУСЬ — 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

БЕЛАРУСЬ: Карнаухов (Мильчаков); Воробей — Антонов, Когалев — Развадовский — Парфеевец; Устиненко — Денисов, Демков — Ремезов — Кислый; Хоромандо — Крыскин, Степанов — Белевич — Гаврус; Бокун —

Достанко, Дроздов — Туркин — Литвинов.

СЛОВЕНИЯ: Гранчар (Ус); Стебих — Претнар, Ограньешек — Цимзар — Курайт; Маговац — Логар, Панце — Хебар — Ропрет; Селан — Планко, Зайц — Оренек — Коблар; Басич — Калан — Томазевич, Пем.

ШАЙБЫ: 0:1 — Парфеевец (0.11). 1:1 — Басич (3.14). 1:2 — Кислый (23.51). 1:3 — Кислый (29.53). 1:4 — Гаврус (45.38).

В первой игре белорусы одержали волевую победу над Францией (5:2), забросив четыре шайбы в третьем периоде.