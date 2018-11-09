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Порошенко не принял заявление Луценко об отставке

  • 9.11.2018, 21:54
Петр Порошенко

В Администрации президента Украины отметили, что перед генпрокурором Луценко «стоят важные задачи».

Президент Украины Петр Порошенко вернул генпрокурору Юрию Луценко его заявление об отставке.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента Украины, передает liga.net.

Порошенко отклонил просьбу генпрокурора об увольнении, учитывая то, что Луценко "получил вотум доверия в парламенте (38 голосов за его отставку на рейтинговом голосовании) и перед ним стоят важные задачи".


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