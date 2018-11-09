Пылающие уши Себастьяна Курца 1 Александр Хоц, Facebook

9.11.2018, 22:16

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У путинской России есть редкое качество - гадить своим друзьям и союзникам.

У путинской России редкое качество - гадить своим друзьям и союзникам. А заодно и своим национальным интересам.

Я уже молчу о "братской Украине", которую кремль умудрился превратить в злейшего врага. Но стоило "большому другу России" нидерландскому монарху Виллему-Александру в 2013 году наведаться в Москву в качестве гонца от местного бизнеса, как год спустя Россия умудряется уничтожить над Донбассом десятки его подданных.

Стоило австрийскому "миляге" Себастьяну Курцу отправиться в Россию в октябре на прорыв санкционной блокады, чтобы попозировать с "кремлевским изгоем" в тех же бизнес-интересах, - как Россия умудряется провалить своего агента - австрийского экс-полковника, в поте лица строчащего "шифровки" своему российскому куратору.

В результате - шум, скандал, отмена визита в Москву министра иностранных дел... и "миляга"-Курц с пылающими от стыда ушами. Местная общественность, конечно, спросит у него - почему он ими хлопал.

Можно долго перечислять российские провалы, бьющие по нашим интересам. От полония и "Новичка" - до попыток сунуть нос в американские выборы (в итоге - изоляция и санкции, утрата репутации и влияния).

Но первоисточник этих бед хорошо известен. Не в том смысле, что зовут его "Владимир Владимирович Путин", а в том, что в основу российской политики положена совковая мифология о конфронтации с Западом. Давно уж и идеологии нет никакой, и элита дружными рядами - вся на "враждебном" Западе, наслаждается "враждебными" правами человека. А советские мозги и инстинкты - не желают отмирать - вместе с их носителями.

Разумеется, шпионские провалы случаются у всех. Но надо очень постараться, чтобы гадить тем своим союзникам в Европе, которых ты сумел купить и уломать - пожимать нам руку без брезгливости.

Виллем-Александр из "большого друга России" (нами же) успешно превращён в короля страны, готовящей международный трибунал над хозяевами российского "Бука". А милейший Себастьян (с горящими ушами) - вынужден подсчитывать политические убытки от своего антисанкционного "порыва".

Впрочем, вероятнее всего, российского шпиона не случайно сдали австрийцам "дружественные спецслужбы", открывая глаза коллегам: с кем они играют в антисанкционные игры.

Пресловутый австрийский "нейтралитет" и давняя толерантность к "совку" снова напоролись на политическое хамство, тупость и коварство "восточного партнёра". Так что кушайте, друзья, то, что сами заказали..

Александр Хоц, Facebook