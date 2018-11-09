Видеофакт: В больнице Минска мужчина обменялся обувью с пациентом, пока тот спал 1 9.11.2018, 22:38

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иллюстрационное фото

Мужчине приглянулись кроссовки пациента.

В одну из больниц Минска пришел пьяный мужчина. Он увидел, что на скамье в приемном покое спал гражданин, кроссовки и портфель которого стояли неподалеку, сообщает Следственный комитет.

Мужчина присел на соседнюю скамью, снял обувь и лег. Потом он встал, заменил свою обувь на кроссовки спящего, надел его обувь, взял чужой портфель и ушел.

Мужчине предъявлено обвинение по статье «кража, совершенная повторно». Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.