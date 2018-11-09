Игорь Комлик: Cудье мы говорим «Ваша честь», но чести и совести я не дождался 1 9.11.2018, 22:44

Игорь Комлик

Лидеры профсоюза РЭП намерены обжаловать несправедливый приговор в Верховном Суде.

Доказательств поступления денег на счет в литовском банке и снятия их оттуда нет, но обвинительный приговор все равно оставить без изменений. Минский городской суд отклонил апелляционную жалобу лидеров профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика, осужденных к 4-м годам «домашней химии» каждый, а также к 5-летнему запрету занимать административно-хозяйственные должности по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах .

На связи с «Белсатом» Игорь Комлик, лидер профсоюза РЭП:

«Я был единственным лицом в зале суда, которое еще имело какую-то надежду, что суд прислушается к доказательствам защитников и представленным документам. К сожалению, мое мнение составляло меньше процента от общего. Остальные были уверены, что приговор не изменится. Это показывает отношение общества к самому правосудию, никто не верит, что это возможно, особенно, если дело касается каких-то оппозиционных вопросов. Обращаясь к суду, мы должны говорить «Ваша честь», но, как показала ситуация, этой совести я не дождался. […]

Мы, конечно, будем обжаловать решение суда в Верховном Суде, и в международных инстанциях, так как мы считаем себя невиновными, и у нас есть для этого основания…»