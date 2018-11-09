Хозяин ЧВК Вагнера и «повар Путина» засветился на видео с военными Ливии 9.11.2018, 23:06

Евгений Пригожин

Евгений Пригожин принял участие в переговорах министра обороны России с ливийским маршалом.

Предприниматель Евгений Пригожин, которого считают причастным к созданию "фабрики троллей" и "частной военной компании Вагнера", присутствовал на официальных переговорах между ливийскими и российскими военными.

Опубликованное на официальном канале видео заметила "Новая газета".

Евгений Пригожин (второй справа) за столом переговоров в составе российской делегации

Переговоры между министром обороны России Сергеем Шойгу и командующим одной из сторон во внутриливийском конфликте Халифой Хафтаром состоялись в Москве 7 ноября.

На видео показано, как ливийская делегация знакомится с российскими офицерами и проходит в конференц-зал. В этот момент Евгений Пригожин стоит чуть в стороне.

Но после начала конференции Пригожин сидит за одним столом с российскими и ливийскими военными, от Шойгу его отделяют два офицера.

Информация об участии российских вооруженных сил в ливийском конфликте появилась еще весной 2017 года. Тогда говорилось о переброске "элитных десантных подразделений". Позже сообщалось, что российские военные базы Ливии разворачиваются под прикрытием "ЧВК Вагнера".

О встрече Шойгу и Хафтара сообщалось 7 ноября, в заявлении говорилось, что стороны обсудили "пути урегулирования конфликта в Ливии и вопросы борьбы с терроризмом". Генерал Хафтар ранее неоднократно бывал в Москве и встречался с российскими военными.

Сейчас Ливию контролируют два правительства: одно из них признает международное сообщество, а другое, поддерживаемое вооруженными силами генерала Хафтара, контролирует основные нефтяные месторождения страны.