Хозяин ЧВК Вагнера и «повар Путина» засветился на видео с военными Ливии
- 9.11.2018, 23:06
Евгений Пригожин принял участие в переговорах министра обороны России с ливийским маршалом.
Предприниматель Евгений Пригожин, которого считают причастным к созданию "фабрики троллей" и "частной военной компании Вагнера", присутствовал на официальных переговорах между ливийскими и российскими военными.
Опубликованное на официальном канале видео заметила "Новая газета".
Переговоры между министром обороны России Сергеем Шойгу и командующим одной из сторон во внутриливийском конфликте Халифой Хафтаром состоялись в Москве 7 ноября.
На видео показано, как ливийская делегация знакомится с российскими офицерами и проходит в конференц-зал. В этот момент Евгений Пригожин стоит чуть в стороне.
Но после начала конференции Пригожин сидит за одним столом с российскими и ливийскими военными, от Шойгу его отделяют два офицера.
Информация об участии российских вооруженных сил в ливийском конфликте появилась еще весной 2017 года. Тогда говорилось о переброске "элитных десантных подразделений". Позже сообщалось, что российские военные базы Ливии разворачиваются под прикрытием "ЧВК Вагнера".
О встрече Шойгу и Хафтара сообщалось 7 ноября, в заявлении говорилось, что стороны обсудили "пути урегулирования конфликта в Ливии и вопросы борьбы с терроризмом". Генерал Хафтар ранее неоднократно бывал в Москве и встречался с российскими военными.
Сейчас Ливию контролируют два правительства: одно из них признает международное сообщество, а другое, поддерживаемое вооруженными силами генерала Хафтара, контролирует основные нефтяные месторождения страны.