Житель Белоозерска ездил с правами водителя, напечатанными на принтере 9.11.2018, 23:15

ГАИ понадобилась техническая экспертиза.

В Белоозёрске сотрудники ГАИ остановили ночью для проверки документов автомобиль BMW, которым управлял 34-летний местный житель.

Как сообщает sudexpert.gov.by, мужчина показал удостоверение водителя. Но проверка по базе обнаружила, что мужчина ещё в 2016 году был лишён прав на управление автотранспортом на три года. К тому же, фотографии на удостоверении, которое подал водитель, и в базе отличались друг от друга. Документы отправили на техническую экспертизу.

Экспертиза установила, что документ напечатан на цветном струйном принтере, а ультрафиолетовая защита свидетельства поддельная.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за подделку документов.