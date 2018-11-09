Times: Великобритания требует, чтобы ЕС ввел санкции против руководства ГРУ 9.11.2018, 23:21

Список лиц, которые попадут под санкции, будет опубликован в декабре.

Великобритания требует, чтобы Евросоюз ввел санкции против как минимум шестерых руководителей российской разведки из-за отравления в Солсбери бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает в пятницу британская газета The Times, передает “Настоящее время”.

Власти Великобритании собираются в декабре опубликовать список лиц, попавших под санкции из-за Солсбери. "Члены высшего руководства ГРУ включены в черновой список лиц, которые попадут под санкции в рамках нового режима ЕС, направленного на противодействие использованию химического оружия", - сообщает газета со ссылкой на дипломатические источники.

Великобритания настаивает, что ЕС тоже должен ввести по ее примеру санкции в отношении России из-за применения ее агентами химоружия на чужой территории, и рассчитывает, что введение санкций поддержат как минимум Германия и Франция. Санкции подразумевают замораживание активов, связанных с руководством российской разведки на территории ЕС, а также запрет на въезд на территорию Евросоюза и Великобритании руководству российских спецслужб.

Совет ЕС по иностранным делам в середине октября уже утвердил новый режим санкций борьбы против использования и распространения химического оружия. Санкции также заключаются в запрете на поездки в ЕС и замораживании финансовых активов лиц и организаций, а физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено выделять средства в распоряжение тех, кто попал под ограничительные меры.

В марте 2018 года в британском городе Солсбери были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. Позже от случайной находки этого яда умерла гражданка Великобритании Дон Стерджесс и был отравлен еще один житель Солсбери.

По данным британских спецслужб, операцию против Скрипалей провели два сотрудника ГРУ, которые въехали в Великобританию по паспортам на имена Александра Петрова и Руслана Боширова.

В Москве отвергли обвинения в проведении спецоперации в Солсбери, заявив, что Россия химическое оружие РФ уничтожила еще в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия. Президент Владимир Путин также назвал "Петрова" и "Боширова" гражданскими лицами. Однако позже стало известно: под именами Боширова и Петрова скрываются полковник ГРУ Анатолий Чепига и сотрудник ГРУ, военный врач Александр Мишкин.