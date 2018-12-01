Леонид Заико: «Колхозенштрассе» в Дроздах вызывает возмущение 8 1.12.2018, 8:00

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Леонид Заико

Многое в стране строится просто на дури.

Об этом в интервью primus.by заявил руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико:

- Лукашенко заявил недавно, что его мероприятия напоминают «пленумы ЦК». Я думаю, что 60% молодежи, которые собираются уезжать из страны из-за экономических проблем, даже не знают, что такое «пленум».

Я бы предложил вместо всех этих мероприятий такие шаги. Во-первых, введение ГЭКа (государственной экзаменационной комиссии) для всех без исключения чиновников. Во-вторых, полного роспуска Министерства экономики – как совершенно ненужной структуры. То же самое касается Министерства торговли (ныне МАРТ). Для нашей маленькой страны антимонопольное министерство вызывает больше вопросов, чем ответов. Максимум в Беларуси должно быть 12 министров, и все – образованные женщины.

Этот «пленум» Лукашенко был посвящен строительству. Так вот, многое в стране строится просто на дури. Дурь, такая закоренелая колхозная дурь.

Хочу сказать: чисто теоретически строительство не должно приносить никакой прибыли. Это просто создание условий жизни человеку.

А вот дроздовские коттеджи – этот ошибочная концептуализация. Они нарушают социальное единство в стране. У нас растет социальная дифференциация.

Они проложили там большой проспект – я называю его «Колхозенавеню» или «Колхозенштрассе», и понастроили там домов в китайском стиле. Это все вызывает чувство возмущения.