закрыть
1 декабря 2018, суббота, 10:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите сайт «Хартия-97»
Рубрики

Леонид Заико: «Колхозенштрассе» в Дроздах вызывает возмущение

8
  • 1.12.2018, 8:00
  • 4,864
Леонид Заико

Многое в стране строится просто на дури.

Об этом в интервью primus.by заявил руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико:

- Лукашенко заявил недавно, что его мероприятия напоминают «пленумы ЦК». Я думаю, что 60% молодежи, которые собираются уезжать из страны из-за экономических проблем, даже не знают, что такое «пленум».

Я бы предложил вместо всех этих мероприятий такие шаги. Во-первых, введение ГЭКа (государственной экзаменационной комиссии) для всех без исключения чиновников. Во-вторых, полного роспуска Министерства экономики – как совершенно ненужной структуры. То же самое касается Министерства торговли (ныне МАРТ). Для нашей маленькой страны антимонопольное министерство вызывает больше вопросов, чем ответов. Максимум в Беларуси должно быть 12 министров, и все – образованные женщины.

Этот «пленум» Лукашенко был посвящен строительству. Так вот, многое в стране строится просто на дури. Дурь, такая закоренелая колхозная дурь.

Хочу сказать: чисто теоретически строительство не должно приносить никакой прибыли. Это просто создание условий жизни человеку.

А вот дроздовские коттеджи – этот ошибочная концептуализация. Они нарушают социальное единство в стране. У нас растет социальная дифференциация.

Они проложили там большой проспект – я называю его «Колхозенавеню» или «Колхозенштрассе», и понастроили там домов в китайском стиле. Это все вызывает чувство возмущения.


популярное за неделю

Мнение

Поставить Путина на место за пять шагов
Поставить Путина на место за пять шагов Майкл Карпентер
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси
Забавная арифметика рынка труда в Беларуси Константин Скуратович
Черная пятница власти
Черная пятница власти Владимир Халип
Я человек упрямый, я вернусь в Беларусь
Я человек упрямый, я вернусь в Беларусь Наталья Радина