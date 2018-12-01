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Умер Джордж Буш-старший

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  • 1.12.2018, 8:02
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Джордж Буш-старший
Фото: REUTERS

41-й президент США прожил 94 года.

В возрасте 94 лет умер 41-й президент США Джордж Буш-старший.

Об этом сообщает The Washington Post.

В последнее время Джордж Буш-старший часто попадал в больницу. В мае этого года его госпитализировали в штате Мэн из-за низкого кровяного давления и слабости. Это произошло через месяц после смерти его жены Барбары.

Джордж Буш-старший родился 12 июня 1924 года в Массачусетсе. Участвовал во Второй мировой войне: в 17 лет стал самым молодым летчиком ВМС США в то время. В 1948 году он окончил Йельский университет. Потом имел нефтяной бизнес.

Стал 41-м президентом США в 1989 году. Он пробыл на посту один срок. Был вице-президентом страны при Рональде Рейгане (1981-1989 гг.), директором Центральной разведки.

Его сын Джордж Буш-младший стал 43-м президентом США, он занимал кресло хозяина Белого дома с 2001 по 2009 год. Второй сын Буша Джеб был губернатором Флориды.


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