Керченский конфликт: какими будут последствия для Беларуси 5 1.12.2018, 8:05

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Бронированный артиллерийский катер «Бердянск»

Фото: timenews.in.ua

Белорусские власти оказались в сложной ситуации.

Любое обострение отношений между Россией и Украиной неизбежно будет иметь последствия для Беларуси. Не только потому, что в противостоянии участвуют двое соседей, один из которых - военно-политический союзник, и оба - главные торговые партнеры Минска. Но и по той причине, что официальный Минск очень сильно вложился в урегулирование кризиса вокруг Украины… А еще потому, что этот военный конфликт очень травматический для белорусского сознания, пишет политолог Валерий Карбалевич в статье для «Радыё Свабода».

Некоторые эксперты высказывают мнение, что сейчас Россия потребует от союзника более четкой поддержки. Однако, на мой взгляд, это совсем не обязательно. Были более острые ситуации, например, во время реальной войны на Донбассе в 2014, 2015 годах, но тогда белорусской стороне удалось уклониться от точной позиции по этому вопросу. Не думаю, что сейчас что-то сильно поменяется. Полагаю, что России и теперь будет достаточно, чтобы представители Беларуси «правильно» голосовали в международных организациях, а белорусские государственные СМИ высказывали симпатии российской стороне.

Пока именно так и происходит. Последние дни все телеканалы БТ отчасти транслируют российский точку зрения на керченский конфликт. На этом фоне, кажется, перспектива появления в кабельных сетях Беларуси украинского телеканала выглядит сомнительной.

Не думаю, что этот конфликт будет иметь сильные экономические последствия для Беларуси. Разве только, может, возрастет роль Беларуси как транзитной территории для взаимного перемещения товаров и граждан России и Украины.

А вот политические последствия для Беларуси, если ситуация будет развиваться по пути эскалации, могут быть значительны. Для властей они будут скорее со знаком минус.

Белорусское руководство использовало то, что Минск стал центром урегулирования украинского кризиса. Это помогло разморозить отношения с Западом, отодвинуло в сторону проблему демократии и прав человека, которая к тому мешала улучшить отношения с ЕС и США. Более того, белорусская дипломатия смогла слепить из этого статуса новый образ страны. Власть начала позиционировать себя как «миротворца», донора безопасности.

Однако этот образ немного портило то, что Минские соглашения так и не стали реальным механизмом урегулирования украинского кризиса. Лукашенко, выступая на заседании в Минске на Мюнхенский конференции по безопасности, отметил, что ни один пункт Минских соглашений не выполнен. До сих пор главным аргументом в их пользу было то, что они прекратили горячую войну на Донбассе, и в этом их значение.

Но в последнее время события стали развиваться по негативному сценарию. Сначала в марионеточных «ДНР» и «ЛНР» были проведены выборы, что явно и грубо нарушает Минские соглашения. И вот теперь – военное столкновение между кораблями в Керченском проливе, введение военного положения в ряде регионов Украины. То есть фактически конфликт переходит в горячую фазу. Что значительно снижает роль Минских соглашений - и, значит, «миротворческую» роль властей Беларуси.

И это происходит в то время, когда у официального Минска разыгрались сильные амбиции, желание повысить свой статус в урегулировании украинского кризиса. Лукашенко во время Форума регионов Беларуси и Украины в Гомеле и на заседании упомянутой выше Мюнхенский конференции предложил Беларусь на роль посредника, выделил план достижения мира на Донбассе, даже предложил послать туда белорусских миротворцев. На мой взгляд, последние события в Керченском проливе девальвируют эти, и без того малореалистичные, инициативы.